Из 80 лицензий, выданных компаниям в Узбекистане на осуществление деятельности по трудоустройству граждан за рубежом, аннулированы 71, в отношении 12 компаний возбуждены уголовные дела. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 5 июля сообщил представитель Министерства занятости и трудовых отношений Зохид Аскаров (видео).

По данным министерства, сейчас в стране действую 6 лицензированных частных агентств занятости, оказывающих услуги трудоустройства за рубежом. Всего лицензию имеют 9 частных агентств, 2 лицензии приостановлены на полгода в связи с недостаточностью уставных средств, ещё у 1 агентства разрешение приостановлено на 10 дней в связи с жалобами клиентов.

В общей сложности лицензии были выданы 80 частным агентствам занятости, из них 71 лицензия аннулирована в связи с невыполнением требований законодательства (59 — по заявлениям компаний, в отношении 12 возбуждены уголовные дела).

Частные агентства за всё время отправили за рубеж 4203 трудовых мигранта. За шесть месяцев текущего года 318 человек, воспользовавшись их услугами, выехали за рубеж, из них 47 мигрантов вернулись назад по различным причинам.

Зохид Аскаров призвал граждан проверять на сайте Минтруда наличие у агентства действующей лицензии на деятельность по трудоустройству за рубежом до принятия решении о пользовании его услугами.

Он рассказал, что на нечестность компаний поступает много жалоб, и привёл в пример объявления в соцсетях, где желающим предлагается сезонная работа в сельском хозяйстве в Великобритании. «Трудоустроители» требуют от обращающихся от 1−2 млн сумов до 1500−2000 долларов за свои услуги, принимают документы и деньги, но потом доверчивый клиент оказывается обманутым.

По законодательству, частные агентства занятости не имеют права требовать с граждан каких-либо денег за свои услуги, все суммы за их услуги они должны получить от работодателя, принимающего трудового мигранта, подчеркнул представитель Минтруда. Многие компании маскируются под консалтинговые, тем самым требуя за консультации большую плату, хотя эта плата не должна превышать 1 базовую расчётную величину (300 тысяч сумов), отметил Зохид Аскаров.

По данным Минтруда, численность трудовых мигрантов, осуществляющих временную деятельность за рубежом, на 1 марта составляла 2,346 миллиона человек, из них 568,5 тысячи (24,1%) — женщины, 827,1 тысячи (35,1%) — молодёжь.

Из них 1,5 миллиона приходится на долю России, 366,3 тысячи — Казахстана, 144,7 тысячи — Турции, ещё 47,4 тысячи трудятся в Южной Корее и 348,1 тысячи — в других странах.