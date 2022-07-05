Протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 5 июля подписали главы МИД двух стран и послы 30 стран-членов альянса.

Ранее, в конце июня, на Мадридском саммите НАТО эти две страны получили официальное приглашение для вступления и подписали трёхсторонний меморандум с Турцией по урегулированию взаимных вопросов.

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии. Он подчеркнул, что рассчитывает на быструю ратификацию вступления всеми союзниками согласно их национальным процедурам.

Теперь страны имеют статус «приглашённых» и будут участвовать в дискуссиях, сообщил глава альянса. «Сегодня альянс ещё раз продемонстрировал, что двери НАТО открыты. НАТО за несколько десятилетий было большим успехом, усиливая мир, стабильность и демократию по всей Европе», — заявил Столтенберг.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в мае, пересмотрев свои подходы к обеспечению безопасности. «Наша 200-летняя политика военного неприсоединения сослужила Швеции хорошую службу, но вопрос заключается в том, сможет ли военный нейтралитет быть нам полезным в будущем. Неспровоцированное вторжение России в Украину не только незаконно и неоправданно, но и подрывает европейский порядок безопасности, на котором Швеция строит свою безопасность», — сказала тогда премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.