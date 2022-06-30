В Мадриде (Испания) 28−30 июня проходит саммит НАТО, среди главных вопросов повестки дня которого продолжающаяся война в Украине и включение Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса.

Историческим решением участники саммита назвали официальное приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Ранее Турция выступала против этого, но позже она сняла свои возражения. 28 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон согласовали трёхсторонний меморандум, «прокладывающий путь» к членству в НАТО.

«Присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищённее, НАТО — сильнее, а евроатлантический регион — безопаснее», — говорится в подписанной лидерами альянса Мадридской декларации.

На саммите также утверждена новая Стратегическая концепция до 2030 года — «план действий в более опасном и конкурентном мире».

Лидеры альянса приняли решение о «коренном изменении в сдерживании и обороне» на основе увеличения инвестиций в оборону и общего финансирования.

Впервые во встрече НАТО в верхах приняли участие партнёры альянса из Индо-Тихоокеанского региона — Австралия, Япония, Новая Зеландия и Республика Корея. Среди участников также были Европейский союз, Украина, Грузия и другие страны.









Президент США Джо Байден и глава НАТО Йенс Столтенберг. Фото: НАТО.

Президент США Джо Байден, выступая на саммите, заявил, что его страна планирует увеличить военное присутствие в Европе для укрепления безопасности региона и защиты «каждого дюйма территории».

Мадридская декларация

В Мадридской декларации страны альянса подчеркнули, что НАТО — это оборонительный союз, не представляющий угрозы ни для какой страны.

«Мы придерживаемся международного права, а также целей и принципов Устава ООН. Мы привержены поддержанию основанного на правилах международного порядка», — говорится в декларации.

В документе содержится решительное осуждение «агрессивной войны России против Украины», «глубоко подрывающей международную безопасность и стабильность». «Россия должна немедленно остановить эту войну и уйти из Украины. Беларусь должна прекратить своё соучастие в этой войне», — подчёркнуто в декларации.

В заявлении говорится о неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ, включая её территориальные воды.

«Российская Федерация является наиболее серьёзной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе», — подчёркивается в заявлении.

В декларации также говорится о терроризме как о прямой угрозе безопасности населения стран альянса и международной стабильности и процветанию.

Члены НАТО договорились продолжать и усилить политическую и практическую поддержку Украины, а также поддержать усилия страны на пути послевоенного восстановления и реформ.

Фото: НАТО.

Новая стратегическая концепция

Лидеры НАТО утвердили новую Стратегическую концепцию до 2030 года. В ней определены три ключевые задачи НАТО — сдерживание и оборона; предотвращение кризисов и кризисное регулирование; а также безопасность на основе сотрудничества.

В концепции Россия также определяется как «наиболее серьёзная и прямая угроза» безопасности членов НАТО. Впервые рассматриваются Китай и «вызовы безопасности интересам и ценностям членов НАТО, которые бросает Пекин».

Сильная и независимая Украина «жизненно важна для стабильности евроатлантического региона», говорится в концепции.

«Авторитарные деятели бросают вызов нашим интересам, ценностям и демократическому образу жизни. Они инвестируют в сложные ядерные и ракетные мощности, с низкой прозрачностью или уважением к международным нормам и обязательствам», — говорится в документе.

В нём отмечается, что стратегические конкуренты проверяют устойчивость стран НАТО и стремятся использовать их открытость, взаимосвязанность и цифровизацию. «Они вмешиваются в наши демократические процессы и учреждения и нацеливаются на безопасность наших граждан с помощью гибридной тактики, как напрямую, так и через прокси», — подчёркивается в концепции.

В документе также говорится, что изменение климата является «определяющим вызовом нашего времени».

Стратегическая концепция обновляется примерно каждое десятилетие и является вторым по значимости документом НАТО. Предыдущая версия была принята в Лиссабоне в 2010 году.