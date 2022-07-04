По факту массовых демонстраций в Нукусе, имевших место 1 и 2 июля, 2 июля Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан — наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет) и по другим статьям. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в понедельник, 4 июля, сообщил прокурор отдела Генпрокуратуры Аброр Маматов.

Следствие и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу проводятся следственно-оперативной группой в составе ответственных сотрудников СГБ, Генпрокуратуры, МВД и Национальной гвардии под руководством Генпрокуратуры.

Деятельность группы, а также следственные и оперативно-розыскные мероприятия координируются специально созданным межведомственным штабом, отметил он.

«Следственные и оперативно-розыскные мероприятия будут вестись в строгом соответствии с законодательством, будут приняты все меры для обеспечения верховенства закона и неотвратимости наказания», — сказал Аброр Маматов.