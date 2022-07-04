По факту массовых демонстраций в Нукусе, имевших место 1 и 2 июля, 2 июля Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан — наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет) и по другим статьям. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в понедельник, 4 июля, сообщил прокурор отдела Генпрокуратуры Аброр Маматов.
Следствие и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу проводятся следственно-оперативной группой в составе ответственных сотрудников СГБ, Генпрокуратуры, МВД и Национальной гвардии под руководством Генпрокуратуры.
Деятельность группы, а также следственные и оперативно-розыскные мероприятия координируются специально созданным межведомственным штабом, отметил он.
«Следственные и оперативно-розыскные мероприятия будут вестись в строгом соответствии с законодательством, будут приняты все меры для обеспечения верховенства закона и неотвратимости наказания», — сказал Аброр Маматов.
Азамат Шамузафаров
Неотвратимость наказания звучит как неотвратимость признания вины. Лучше прозрачность продемонстрируйте.
DIII
Это плохо- ибо народу не показали как протестующие совершали преступление — в 21 веке то , никто из администрации не заснял чтоли ? зато как действует гац.гвардия видеоролики присутствуют. Действия разумные — но удар по имиджу страны чудовищный . а из-за слабого освещение в СМИ- многие люди считают это избыточным