Хокимият Ташкента и французская Veolia планируют в ближайшее время подписать соглашение о государственно-частном партнерстве и передаче в управление системы теплоснабжения столицы компании. 2 августа проект был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Срок реализации проекта составит 30 лет. В течение этого периода Veolia планирует инвестировать 315 млн евро собственных средств и более 1 млрд евро за счёт доходов в период реализации проекта. В течение 10 лет планируется перевести все котельные столицы на закрытую систему теплоснабжения.

Ожидаемые результаты

Ожидаемые результаты от реализации проекта были описаны на презентации, слайды которой были показаны телеканалом «Узбекистан 24». «Газета.uz» изучила их и рассказывает детали.





Ожидается, что при сохранении действующей системы к 1 января 2028 года кредиторская задолженность вырастет до 14,4 трлн сумов, проект же Veolia предполагает снижение этой цифры до 1,8 трлн сумов. Потери тепла до 2030 года оцениваются в 5 млн Гкал (44%), с проектом Veolia — 1,8 млн Гкал (20%).

До 2050 года благодаря проекту Veolia намечено сэкономить 9,2 млрд кубометров природного газа на 11,7 трлн сумов, 3,1 млрд квт.ч электроэнергии на 1,4 трлн сумов и 1,1 млрд кубометров воды на 440 млрд сумов.

При этом если при нынешней системе тарифы в 2021—2027 годах будут расти на 15% в год, то по проекту Veolia — на 30%. Объём бюджетных субсидий за этот период, как ожидается, также вырастет — с 3,8 трлн до 8,5 трлн сумов.

Пилотные проекты

Президент Шавкат Мирзиёев на презентации отметил, что предлагаемый проект необходимо внедрить в пилотном порядке в одном из массивов Ташкента и, оценив его эффективность, принять «всесторонне продуманное решение».

Первый пилотный проект намечено реализовать на массиве Сувсоз в Бектемирском районе столицы. В его рамках будут модернизированы центральная котельная «Водник» и тепловые сети. 123 здания, в том числе 91 многоэтажка и 32 социальных объекта, переведут на закрытую систему теплоснабжения, а также установят 5451 счётчик горячей воды и 123 счётчика тепловой энергии.

Второй пилотный проект будет реализован на улице Нилуфар в Сергелийском районе. Здесь запланированы модернизация центральной котельной «Саноат энерго» и тепловых сетей, перевод 38 зданий (27 многоэтажек и 11 соцобъектов) на закрытую систему теплоснабжения, установка 1617 счётчиков горячей воды и 38 счётчиков теплоэнергии.

После успешной реализации пилотных проектов в первые два года Veolia переведёт ещё 840 зданий в центре города на закрытую систему теплоснабжения и начнёт ремонт инфраструктуры.

ГЧП

Перед передачей в управление зарубежной компании планируется провести инвентаризацию имущества и зданий, принадлежащих ГУП «Тошиссиккуввати», а также технический и энергетический аудит систем теплоснабжения многоквартирных домов.

Если соглашение о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) будет подписано, то Veolia пригласит 5 иностранных специалистов для управления ташкентским филиалом компании, а затем увеличит их число до 12 в 2022 году. 70% специалистов будут управлять техническими и операционными департаментами.

Впоследствии в течение двух лет свыше 3000 сотрудников «Тошиссиккуввати» перейдут в Veolia. Для повышения квалификации и переподготовки сотрудников пригласят специалистов из Вильнюса, Праги и Парижа.

В декабре 2019 года президент подписал постановление, предусматривающее поэтапный перевод в 2019—2024 годах централизованного теплоснабжения на закрытую систему с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и автоматизированной системы учёта выработки и потребления теплоэнергии и горячей воды на всех этапах производственного процесса.

В январе 2020 года южнокорейская CM Entech предлагала проект по модернизации системы теплоснабжения Ташкента, в частности, реконструкции ТЦ-2 Мирзо Улугбекского района. Стоимость работ оценивалась в 70−100 млн долларов.