Французская компания Veolia получает в управление систему теплоснабжения Ташкента. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 22 сентября (ПКМ №594).

Хокимият Ташкента разработал концепцию проекта и провел конкурс предложений на его реализацию. По заключению Азиатского банка развития самым эффективным был признан проект французской компании Veolia, имеющей опыт управления системами теплоснабжения в городах Польши, Чехии, Румынии, Литвы и Германии, отмечалось в ходе презентации.

Veolia Central & Eastern Europe ещё в ноябре 2019 года зарегистрировала специальную проектную компанию Veolia Energy Tashkent для реализации проекта.

Согласно документу, Азиатский банк развития в течение первых трёх лет будет выступать в качестве консультанта по реализации и мониторингу проекта. В течение месяца АБР должна получить 1 млн долларов за свои услуги.

Хокимияту Ташкента поручено в десятидневный срок оформить соглашение о государственно-частном партнерстве сроком на 30 лет, которое предусматривает:

определение ключевыми показателями эффективности (KPI) установку тепловых подстанций, счетчиков отопления и горячей воды в многоэтажных домах и объектах социальной сферы, а также резкое снижение аварийных ситуаций, тепловых потерь, расхода энергии и воды и внедрение современных автоматизированных систем;

и объектах социальной сферы, а также и внедрение современных автоматизированных систем; в рамках пилотных проектов в первые два года модернизацию котельных «Водник» и «Саноатэнерго» в Бектемирском и Сергелийском районах Ташкента и перевод в закрытую систему отопления 118 многоквартирных домов и 43 социальных объектов;

предоставление права пересмотра соглашения через два года после вступления в силу на основании рекомендации Азиатского банка развития и отчета технического аудитора о выполнении показателей KPI по пилотным проектам. Кроме того, планируется предоставить государству право добровольно в одностороннем порядке расторгнуть соглашение;

передачу задач и функций ГУП «Тошиссиккуввати» по производству тепловой энергии, доставки потребителям, в том числе эксплуатации системы отопления, расчетам с потребителями и взиманию платежей специальной проектной компании;

привлечение 20 млн евро прямых иностранных инвестиций в рамках проекта со стороны Veolia Central & Eastern Europe.

Показатели KPI.

В рамках проекта планируется модернизировать 181 котельную, установить 28 тысяч тепловых пунктов, реконструировать 841,1 км существующих и проложить 575,6 км новых сетей на основе труб с полимерной изоляцией и защитной оболочкой. Кроме того, будет закуплена 391 единица специальной техники и другое оборудование. Намечено внедрение международной системы технического аудита и биллинга. Намечено установить 2,46 миллиона счётчиков горячей воды и 51,5 тысяч приборов для измерения тепловой энергии.

Кроме того, планируется провести инвентаризацию имущества, в том числе зданий и других материальных ценностей, принадлежащих ГУП «Тошиссиккуввати», и передать в управление и временное пользование компании Veolia без права продажи или передачи другим лицам.

Тарифы на теплоснабжение и спецфонд

Постановлением правительства устанавливается следующий порядок:

регулируемые тарифы на услуги по теплоснабжению потребителей Ташкента утверждаются решениями Ташкентского городского кенгаша народных депутатов до 1 мая каждого года по расчётам, предоставленным компанией Veolia;

тарифы на услуги по теплоснабжению формируются с учётом стоимости модернизации и реконструкции системы отопления наряду с фактической себестоимостью расходов;

убытки, возникшие в результате применения населению сниженных тарифов в соответствии с решениями кенгаша, возмещаются путем выделения ежемесячных субсидий из местного бюджета Ташкента.

Размер субсидий для покрытия убытков, возникших в результате применения населению сниженных тарифов.

При хокимияте Ташкента создаётся Фонд развития инфраструктуры системы центрального отопления без статуса юридического лица. Источниками его финансирования станут часть оплаты за тепловую энергию и горячую воду, субсидии из государственного бюджета, часть суммы чистой прибыли Veolia.

Средства фонда будут направлены на строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных и местных котельных, тепловых сооружений, станций и сетей.

Неиспользованные средства фонда будут учитывать при выделении бюджетных субсидий, а также использовать для покрытия задолженности ГУП «Тошиссиккуввати».

Использование средств фонда для других целей строго запрещено, и хоким Ташкента несет ответственность за их эффективное использование.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что в течение 30 лет Veolia планирует инвестировать 315 млн евро собственных средств и более 1 млрд евро за счёт доходов в период реализации проекта. Власти ожидают, что проект за 30 лет позволит сэкономить газ, электроэнергию и воду на триллионы сумов, снизить потери тепла с 44% до 20% и уменьшить кредиторскую задолженность. При этом тарифы будут расти в два раза быстрее.