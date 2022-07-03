Министерство иностранных дел Казахстанаа выступило с заявлением по событиям в Каракалпакстане, где накануне произошли народные волнения.

«Узбекистан — братское государство, надёжный союзник и стратегический партнёр Казахстана. Поэтому в Казахстане с обеспокоенностью восприняли события в соседней дружественной стране», — говорится в нём.

«Приветствуем и поддерживаем решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан. Уверены, что в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события — референдума по поправкам в Конституцию — воцарятся мир и спокойствие», — отмечается в заявлении.

В МИДе подчеркнули, что Казахстан твёрдо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в духе договоров о вечной дружбе (31 октября 1998 года) и о стратегическом партнёрстве (14 июня 2013 года), а также Декларации о союзнических отношениях (6 декабря 2021 года).