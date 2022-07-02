Конкурс на разработку государственного герба Узбекистана объявили в 1991 году после обретения страной независимости. В нём приняли участие художники со всей республики. Отправленные на конкурс эскизы рассматривала комиссия во главе с профессорами и членами Академии наук и Академии художеств. В её состав также вошли художники, работавшие в различных жанрах и техниках. Одним из них был график Анвар Мамаджанов, который также отправил свою работу на конкурс. За основу новой символики художник взял герб Узбекской ССР, добавив в него символы узбекского народа и узбекской земли. Вариант герба, предложенный Анваром Мамаджановым, был принят и утверждён на сессии Верховного Совета Республики Узбекистан 2 июля 1992 года законом о государственном гербе.

«Газета.uz» поговорила с Анваром Мамаджановым о его роли в создании государственной символики Узбекистана, процессе создания герба и творческом пути.

Анвар Мамаджанов — художник-график, член Академии художеств, выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана, преподаватель отделения книжной графики Республиканской специализированной художественной школе имени П. Бенькова. Один из немногих сохранивший верность графическому виду изобразительного искусства и рисующий по сей день простым карандашом, тушью и пером. Экспозиция его работ проводилась в США, Бахрейне, Бельгии, Ливии, Марокко, Тунисе, Индии. Анвар Мамаджанов является победителем более 20 международных выставок, а также автором государственного герба.

В 2019 году наряду с искусствоведами, специалистами по геральдике и экспертами Академии художеств Узбекистана Анвар Мамаджанов состоял в комиссии, утвердившей новый герб Ташкента.

— В какой момент вы решили стать художником и почему выбрали именно графику?

— Это было в пять лет в детском саду. Родители приходили за мной поздно, и воспитательница давала мне карандаши. Вечерами я сидел и рисовал. В школе я продолжил развивать свои творческие способности, а потом поступил в Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Н. Островского (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана — ред.) на керамическое отделение, и с тех пор начался мой профессиональный творческий путь.

В 1973 году я закончил вуз и десять лет работал на комбинате прикладных искусств, создавая различные керамические изделия. Но меня всегда тянуло к графике. Я рисовал все время. У меня был отдельный альбом, где в графическом стиле были изображены различные сюжеты о старом Ташкенте, национальных играх, традициях и жизни узбекского народа.

Работа из серии «101 узбек».

Полностью я посвятил себя графике, когда мой друг Виктор Апухтин, тоже график, а также живописец, иллюстратор детской и классической мировой литературы, пригласил меня в мастерскую, где я нарисовал несколько работ о старом городе. Затем они были представлены на секции графики творческого объединения художников и приняты с большим теплом. Мне дали рекомендацию на вступление в Союз художников СССР, и с 1983 года я стал его полноправным членом.

Потом меня пригласили на работу в знаменитый издательско-полиграфический творческий дом имени Гафура Гуляма, где я проработал почти двадцать лет, рисуя иллюстрации к сказкам, сборникам стихов и в целом занимался оформлением детской литературы. Важно было, чтобы рисунки в книжках нравились нашим читателям, потому что мы рисуем для детей, и в первую очередь, творчество должно нравиться ребёнку.

— С какими сложностями вы столкнулись на своём творческом пути?

— Мы живём в таком мире, где очень трудно реализовать свои творческие возможности, будь то выставка картин или работа отдельного художника. Например, на западе есть арт-дилеры, которые помогают творческим людям реализовать себя и свой потенциал. Они занимаются организацией мероприятий, продажей картин и их демонстрацией миру. У нас этого, можно сказать, нет.

В основном художники устраиваются на работу, чтобы получать зарплату и накормить семью. Творчество творчеством, но когда маленький ребёнок подходит и говорит: «Папа я хочу кушать», ты бросаешь все дела и идёшь зарабатывать деньги.

Работа из серии «101 узбек».

Искусство у нас не приносит хорошего дохода, а скорее является занятием для души. Трудностей в плане творческого пути не было, но семья и творчество должны существовать вместе и взаимодополнять друг друга.

— Что вдохновляет вас в работе? Откуда берутся идеи для картин?

— В моей работе мне очень помогло общение с детьми. Меня всё время тянуло к ним и вдохновляло то, что детская фантазия безгранична — ни в какие рамки ее не уместить. Многому я научился именно у детей.

Говорят, чтобы понимать детей, нужно опуститься до их уровня, но этот уровень намного выше уровня взрослого человека. Мы, взрослые, со своей колокольни привыкли говорить «опуститься», хотя на самом деле нам надо подниматься на этот уровень. Дети летают в облаках, живут в своём заоблачном мире, и если нам всё-таки удастся дотянуться до него, внутри нас снова проснётся ребёнок. Он вернёт нас в детство, включит наше воображение, а там возникнут идеи. Ведь чтобы рисовать непринужденно и свободно, нужно быть ребёнком. Ни один профессиональный художник не сможет нарисовать то, что нарисует ребёнок.

— Важным моментом для вас как для художника было создание государственного герба. Пожалуйста, расскажите об этом.

— В 1991 году был объявлен республиканский конкурс. К участию приглашались все желающие от мала до велика. Все, кто хотел, чтобы государственный символ был красивым и интересным, приняли участие и отправляли свои рисунки со всех уголков страны.

Я вместе с другими художниками был в составе комиссии по приему эскизов. Но я был в качестве художника-графика, а руководителями стали профессора и члены Академии наук и Академии художеств. Каждую неделю по средам или четвергам в зале Союза художников принимались работы и отбирались лучшие из них.

Эскиз птицы Хумо в новом варианте герба.

Нам сотнями отправляли эскизы, причём как выполненные на холстах, так и нарисованные на тетрадных листах. Над созданием герба работала вся республика и даже сам президент.

Несколько художников в составе комиссии решили принять участие в конкурсе на более профессиональном уровне. Я был в их числе. Герб — это государственный символ, и было важно, чтобы он получился лаконичным, не вызывал вопросов и отображал истинное лицо страны. Вот так, прочитав большое количество материалов о геральдике и ознакомившись с опытом других стран, я приступил к работе.

При завершении отбора в газетах написали, что в финал прошли два художника: Баходир Джалалов и Анвар Мамаджанов. Обе работы рассматривались не только комиссией, но и парламентариями Верховного совета. Они пришли к единому решению методом голосования.

После этого начались рутинные дела: что-то поправить, что-то убрать и добавить. Но изменения были незначительными. В итоге на основе моего эскиза Верховный совет утвердил государственный герб Узбекистана.

— Почему герб независимого Узбекистана похож на герб УзССР?

Фото: Википедия.

— Герб УзССР сам по себе прекрасен. Я взял за основу фрагменты венков из раскрытых коробочек хлопка и колосьев пшеницы — главных богатств нашей страны. Они обвязаны лентой, состоящей из цветов другого символа Независимости — государственного флага. Также вместо серпа и молота наверху я изобразил восьмигранник с полумесяцем и звездой внутри — символ нашего совершенствования и утверждения как республики.

— Почему в качестве центрального символа вы выбрали птицу Хумо?

— Хумо считается любимой героиней нашего народа. Я выбрал птицу счастья Семург как народный символ нашей Родины, потому что во всех сказках и легендах она символизирует счастье и надежду для людей. Она изображена в самом центре герба с широко раскрытыми крыльями, и несёт в себе смысл мира, добра и свободолюбия.

Помимо центральных и основных символов, на гербе присутствует изображение восходящего солнца, озаряющего своими лучами плодородную землю нашего края и светящего 300 дней в году. Также изображены снежные горы и цветущая долина с протекающими реками Амударья и Сырдарья.

Других элементов на гербе, не вошедших в окончательную версию, не было. Я вносил небольшие изменения в эти элементы. Например, листья хлопчатника были колючими, но в итоге я придал им более обтекаемую форму. Потому что в гербе не должно быть ничего колючего, колкого и опасного. Все должно гармонировать между собой и выглядеть благородно. В целом, герб как был изначально нарисован, таким и остался.

— На гербе УзССР была надпись: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Были ли идеи внести какую-то надпись и в герб независимого Узбекистана?

— На герб изначально была внесена только надпись O’ZBEKISTON. Никаких лозунгов, никаких клятв и торжественных речей — лишь название страны и изображение государственного флага.





Фото: Википедия.

— Какое участие президент Ислам Каримов принял в разработке и утверждении герба?

— Он контролировал весь процесс, как и положено главе государства. Ислам Абдуганиевич высказывал свои пожелания, давал рекомендации. Всё это, конечно, учитывалось.

Например, он сказал, что никаких хищных зверей на гербе быть не должно, после этого задумки стали совершенно другими, в том числе и мои зарисовки претерпели изменения.

Изначально на моих эскизах Семург была представлена как хищная боевая птица, настоящая защитница своей страны. Но после высказанных пожеланий я понял, что её нужно показать со стороны мира и добра. Кроме того, её голова была опущена, птица скромно смотрела вниз, но президент сказал: «Голову надо поднять, чтобы она гордо смотрела ввысь».

— Герб Каракалпакстана позже был разработан на основе герба Узбекистана. Принимали ли вы участие в его разработке?

— Нет, я не участвовал. Над созданием герба Республики Каракалпакстан трудились совсем другие люди.

— Как вы относитесь к тому, что герб и государственную символику страны наносят на одежду, клеят на автомобили?

— Понятное дело, когда государственная символика наносится на одежду, к примеру, спортсменов, ведь они защищают свою Родину на международной арене и представляют цвета нашей страны. Понятно, когда наклейки с изображением государственной символики клеят на автомобили, которые правительство дарит гражданам за заслуги. Но больше ни на что, если только это изображение не нанесено как символ нашей республики с целью подчеркнуть уважение и гордость за свой народ и государство.

— В интернете есть информация о том, что вы внесли вклад в создании флага. Расскажите, пожалуйста, о своём участии.

— Это все происходило одновременно. Сначала я участвовал в разработке флага, потом герба, но процесс шел параллельно. Меня с эскизами пригласили на заседание Верховного совета, где были министры, депутаты и сам президент.

Когда моя работа была представлена, мне пришлось дать расшифровку каждому цвету. У меня был блокнот, где каждый цвет был расписан: небесно-голубой цвет — символ голубого неба и чистой воды, белый цвет — символ мира и чистоты, а также обозначение добрых пожеланий и светлого пути, а зеленый цвет — олицетворение благодатной природы. Красный цвет на Востоке считается оберегающим от сглаза и символом новой жизни, поэтому я скромно между каждым цветом пустил красные полосы.

После выступления эти записи распечатали в нескольких экземплярах, чтобы раздать депутатам и ознакомить всех с моей идеей. Президенту очень понравилось это обозначение и он сразу согласился. Правда, изначально у меня на флаге была одна звезда и полумесяц как символ многовековой традиции нашего народа. Спустя время президент предложил 12 звезд как знак совершенства.

Я сделал новый эскиз, и уже обновлённую версию с предложенной цветовой гаммой утвердили на заседании Верховного совета.

— Проделав такую большую работу и навсегда оставив след в истории, скажите как творчество повлияло на вашу жизнь и что для вас значит быть художником?

— Вот когда художнику задают такой вопрос, у него лицо начинает меняться, потому что он не знает, что ответить, и светиться, как только что загоревшаяся лампочка. Творчество для меня — это моя жизнь.

Работа из серии «101 узбек».

Вы посетили мою выставку (выставка «101 узбек», посвящённая событиям Великой отечественной войны и благородству узбекского народа, проходила в мае в Республиканской специализированной художественной школе имени П. Бенькова — ред.), увидели мои работы и теперь говорите непосредственно с самим автором — в ваших глазах я вижу отражение своего творчества.