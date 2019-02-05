Выставка работ участников конкурса по разработке символа (герба) Ташкента проходит в книжном комплексе Kitob olami 4−15 февраля. Экспозиция организована, чтобы изучить мнение жителей и гостей столицы до представления лучшего проекта на утверждение хокимияту города, сообщил Общественный совет при столичной администрации в своем Telegram-канале.

На конкурс, объявленный в июле прошлого года и длившийся до середины сентября, было подано 310 проектов и предложений от 118 художников и дизайнеров. В конкурсную комиссию вошли четыре эксперта Академии художеств Узбекистана, искусствоведы, художники, дизайнеры и специалисты по геральдике.

Из пяти финальных работ был отобран лучший проект, который в январе был представлен на обсуждение городскому Кенгашу народных депутатов. Кенгаш рекомендовал «получить мнение горожан, которое будет обязательно принято во внимание при представлении лучшего проекта для утверждения со стороны хокимията», говорится в сообщении.





Победителем, по решению конкурсной комиссии, стал герб в форме круглого щита фиолетового цвета с символическим изображением каменных ворот с золотым «деревом мудрости» в створе, золотой 12-конечной звездой в верхней части и образом реки в нижней части. На окаймлении щита внизу имеется надпись «TOSHKENT».





На выставке представлены разные варианты изображения герба — цветной, черно-белый, объемный (на разных носителях и материалах) и в виде золотой монеты.





Автор работы графический дизайнер Юлия Затуловская сообщила, что прежде чем приступить к работе над проектом, изучила много информации: от истории Ташкента до традиций местной вышивки и прикладного искусства. Самое сложное, по ее словам, было создать что-то простое и лаконичное, но при этом не примитивное.

Для работы был выбран праобраз Шайхантахурских ворот и понятие «Тошкент» — каменный город, крепость, который «при этом открыт, стабилен, защищен и гостеприимен», отметила она. Двенадцать ниш вокруг арки символизируют 12 ворот Ташкента.

Нынешний герб Ташкента был утвержден в 1997 году. Его авторы — Саидалим Шарипов и Джавлон Умарбеков. Герб также представляет собой круглый щит с фиолетовым фоном, на котором изображены распахнутые ворота, зеленое дерево, горные вершины, две реки, золотая лепешка, гроздь винограда и цветы хлопка. По верхнему краю имеется надпись KUCH ADOLATDADIR («Сила — в справедливости»).

Отметим, что имя Джавлона Умарбекова есть и среди участников нынешнего конкурса (см. фото ниже). «Ташкент — город солнца, виноградных садов, чистых прохладных арыков. Город хлебный, город славы, врата Востока», — подписал работу автор.





«Конкурс предлагал прислать свой эскиз герба и объяснить его значение в деталях. В итоге мы получили сотни любительских работ от тех, у кого было много свободного времени, но мало умения. Времени хватило, правда, только на эскиз. Многие работы не могли пройти в отбор, потому что нарушали условия конкурса», — написал член конкурсной комиссии дизайнер Азамат Шамузафаров.

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