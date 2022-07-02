Пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана сообщила о временной приостановке работы одного пункта пропуска границе с Узбекистаном, пишет Tengrinews.kz.

«В соответствии с поступившей от узбекских партнёров информацией с 1 июля 2022 года, в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращён пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска „Даут-ата“ (Кунградский район Каракалпакстана — ред.) — „Тажен“ (Бейнеуский район Мангистауской области Казахстана — ред.) (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном», — говорится в сообщении КНБ Казахстана.

«По этой же информации планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту „Каракалпакия — Бейнеу“», — отмечается в сообщении.

О возобновлении работы пунктов пропуска будет сообщено дополнительно, отметили в КНБ Казахстана. Гражданам, намеревавшимся пересекать границу в этих пунктах, рекомендовано планировать свои маршруты.