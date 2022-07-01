В Мингбулакском районе Наманганской области 30 июня произошло ДТП, в котором погиб один человек.

Как сообщила пресс-служба УБДД УВД области, примерно в 23.30 водитель Lacetti, ехавший по внутренней дороге в махалле «Қозоқовул», не справился с управлением, машины вылетела на обочину и опрокинулась, а потом загорелась.

Автомобиль, судя по фотографиями, получил серьёзные повреждения. Его водитель скончался на месте, получив открытую черепно-мозговую травму. По факту инцидента ведётся доследственная проверка.

В сообщении не приводятся другие детали. В Telegram-канале Namanganliklar.uz опубликовано видео горящего автомобиля и сообщается, что он ехал на высокой скорости и столкнулся с грузовиком «ЗиЛ».