Правительство Узбекистана утвердило программу социально-экономического развития территорий Каракалпакстана на 2022−2026 годы.

В программе установлены социальные и экономические задачи на 2022 год, такие как создание свободной промышленной зоны в Шуманайском районе на границе с Туркменистаном, поддержка 20 наиболее перспективных для экспорта компаний-производителей, строительство массивов «Новый Узбекистан», высадка 100 тысяч га лесов на осушенном дне Арала и многое другое.

Запланировано довести охват хлопковых полей Каракалпакстана технологиями капельного орошения до 25% за счёт банковских кредитных средств и инициативных средств предпринимателей.

Запланировано провести инвентаризацию 288 объектов культурного наследия Каракалпакстана с отнесением их к аварийному, требующему восстановления и удовлетворительному состояниям.

В части улучшения медицинской помощи населению запланировано закупить 1 мобильный маммограф для раннего предупреждения и выявления рака молочной железы, в 12 районных медобъединениях должны быть поставлены компьютерные томографы.

В период 2022—2026 годов запланировано следующее:

увеличить объём валового регионального продукта в 1,5 раза с 30,6 трлн сумов до 42,4 трлн сумов при ежегодном темпе роста от 6,1% в 2022 году до 9,6% в 2025-м и 8,8% в 2026-м;

нарастить объём промышленного производства в 1,5 раза с 18,3 трлн сумов до 31,7 трлн сумов при темпах роста от 5,4 до 14,1%;

увеличить бюджетные поступления в 1,4 раза с 2,356 трлн сумов до 3,335 трлн сумов;

снизить уровень безработицы с 9,3% в 2022 до 6,9% в 2026 году;

поступательно сократить бедность на 50% (ежегодное сокращение на 6,9−12%);

создать 45 малых промышленных зон;

нарастить объём экспорта со 154,9 млн долларов в 2022 году до 500,3 млн долларов в 2026-м;

протянуть 3200 км водопроводных коммуникаций;

обеспечить уровень охвата сточной системой с 19,9% в 2022 году до 40,8% в 2026-м, строительство 484,2 км канализационной инфраструктуры;

построить и реконструировать 4974,2 км электросетей;

построить, реконструировать и модернизировать 550 объектов системы теплоснабжения общей протяжённостью 96,1 км стоимостью 284,3 млрд сумов с основным объёмом финансирования в 2024 году (170,3 млрд сумов);

построить и восстановить 348 мостов;

создать зелёные насаждения на площади 362,4 тысячи га;

охват высокоскоростным интернетом увеличить с 42% до 100%;

построить 59 новых школ, реконструировать 172 и полностью восстановить 153 школы, всего 384 школы.

В программе обозначены точки и драйверы роста отдельных районов: