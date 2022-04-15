Правительство Узбекистана утвердило программу социально-экономического развития территорий Каракалпакстана на 2022−2026 годы.
В программе установлены социальные и экономические задачи на 2022 год, такие как создание свободной промышленной зоны в Шуманайском районе на границе с Туркменистаном, поддержка 20 наиболее перспективных для экспорта компаний-производителей, строительство массивов «Новый Узбекистан», высадка 100 тысяч га лесов на осушенном дне Арала и многое другое.
Запланировано довести охват хлопковых полей Каракалпакстана технологиями капельного орошения до 25% за счёт банковских кредитных средств и инициативных средств предпринимателей.
Запланировано провести инвентаризацию 288 объектов культурного наследия Каракалпакстана с отнесением их к аварийному, требующему восстановления и удовлетворительному состояниям.
В части улучшения медицинской помощи населению запланировано закупить 1 мобильный маммограф для раннего предупреждения и выявления рака молочной железы, в 12 районных медобъединениях должны быть поставлены компьютерные томографы.
В период 2022—2026 годов запланировано следующее:
- увеличить объём валового регионального продукта в 1,5 раза с 30,6 трлн сумов до 42,4 трлн сумов при ежегодном темпе роста от 6,1% в 2022 году до 9,6% в 2025-м и 8,8% в 2026-м;
- нарастить объём промышленного производства в 1,5 раза с 18,3 трлн сумов до 31,7 трлн сумов при темпах роста от 5,4 до 14,1%;
- увеличить бюджетные поступления в 1,4 раза с 2,356 трлн сумов до 3,335 трлн сумов;
- снизить уровень безработицы с 9,3% в 2022 до 6,9% в 2026 году;
- поступательно сократить бедность на 50% (ежегодное сокращение на 6,9−12%);
- создать 45 малых промышленных зон;
- нарастить объём экспорта со 154,9 млн долларов в 2022 году до 500,3 млн долларов в 2026-м;
- протянуть 3200 км водопроводных коммуникаций;
- обеспечить уровень охвата сточной системой с 19,9% в 2022 году до 40,8% в 2026-м, строительство 484,2 км канализационной инфраструктуры;
- построить и реконструировать 4974,2 км электросетей;
- построить, реконструировать и модернизировать 550 объектов системы теплоснабжения общей протяжённостью 96,1 км стоимостью 284,3 млрд сумов с основным объёмом финансирования в 2024 году (170,3 млрд сумов);
- построить и восстановить 348 мостов;
- создать зелёные насаждения на площади 362,4 тысячи га;
- охват высокоскоростным интернетом увеличить с 42% до 100%;
- построить 59 новых школ, реконструировать 172 и полностью восстановить 153 школы, всего 384 школы.
В программе обозначены точки и драйверы роста отдельных районов:
- в Нукусе — сферы стройматериалов и производства продовольственных товаров;
- в Амударьинском районе — текстильная промышленность и садоводство;
- в Берунийском районе — производство стройматериалов, скотоводство и плодоовощеводство;
- в Бозатауском районе — скотоводство и плодоовощеводство;
- в Кегейлийском районе — текстильная промышленность, птицеводство и овощеводство;
- в Канликульском районе — текстильная промышленность и пищевая промышленность;
- в Караузакском районе — производство стройматериалов и развитие скотоводства;
- в Кунградском районе — нефте-химическая промышленность и развитие скотоводства;
- в Муйнакском районе — рыбоводство, скотоводство, развитие туризма и переработка артемии салина;
- в Нукусском районе — организация теплиц, развитие плодоовощеводства и рыбоводства;
- в Тахиаташском районе — пищевая промышленность и развитие тепличного хозяйства;
- в Тахтакупирском районе — скотоводство и рыбоводство;
- в Турткульском районе — плодоовощеводство и сфера услуг;
- в Хужалийском районе — плодоовощеводство, скотоводство и сфера услуг;
- в Чимбайском районе — переработка зерна и скотоводство;
- в Шуманайском районе — текстильная промышленность, выращивание масличных культур и скотоводство;
- в Элликкалинском районе — туризм и виноградарство.