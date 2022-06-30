По факту смерти в Самарканде 29-летней женщины, выпившей уксусную кислоту, возбуждено уголовное дело по статье 103 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Как сообщил передаче Zamon телеканала Sevimli заведующий отделением Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Шерзод Моминов, женщина поступила к ним 24 июня в тяжёлом состоянии. У неё в желудке был обнаружен уксус. Из мочевого пузыря шла коричневая жидкость, что говорило о тяжёлом отравлении.

«При отравлении уксусом происходит гемолиз (разрушение эритроцитов — ред.) в крови и наблюдаются ожоги слизистых оболочек желудка, полости рта, пищевода. Минимальная смертельная доза составляет 30 мг. Неясно, сколько уксуса выпила женщина. Также неизвестно, как долго она пробыла в доме. Больную лечили три дня. В связи с крайней степенью отравления в течение двух суток наблюдался гемолиз в крови. На третьи сутки у пациентки развилась острая печёночно-почечная недостаточность. 27 июня начала наблюдаться задержка мочи. Артериальное давление было не в норме. Несмотря на медицинские процедуры, у пациентки была зафиксирована биологическая смерть», — сказал Шерзод Моминов.

Соседи в интервью телеканалу сообщили, что это была вторая невестка в семье. Первая покончила жизнь самоубийством, повесившись, в 2018 году.

Одна из соседок рассказала, что обе невестки были «золотыми», они были трудолюбивыми и приветливыми с соседями. Другая сказала, что ей было жалко видеть, как скончавшаяся невестка мыла зимой ворота.

Свекровь в беседе с соседями называла вторую невестку «служанкой». Она также говорила, что не даст молодым людям жить и добьётся развода. При этом второй невестке она хвалила первую, говоря, что та была лучше, сообщила ещё одна соседка.





Мать первой невестки Мухаббат Юсупова в интервью каналу сказала: «Трагедия моей дочери, её смерть не стала уроком. Почему она не сделала для себя выводов? Почему эта женщина после смерти моей дочери взяла вторую невестку и мучила её, избивала до синяков?.. Совершенно здоровый ребёнок. Почему она это делала?»

Свекровь и муж скончавшейся женщины, тоже подозреваемый в нанесении ей побоев, привлечены к следствию.

Генеральная прокуратура взяла под контроль проведение доследственной проверки, которую ведёт прокуратура Самарканда.