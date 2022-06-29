С 22:00 29 июня до 12:00 30 июня в некоторых махаллях Сергелийского района Ташкента временно будет приостановлена подача питьевой воды. Это связано с переносом труб в рамках строительства надземного метро на участке от ТКАД до улицы Файзли вдоль улицы Кипчак (Ханабад), сообщило АО «Узсувтаъминот».

Подачу воды приостановят в махаллях: «Зиёкор», «Номданак» «Корасув» (в том числе поликлиника), «Тараккиёт», «Хонобод» (школа и 17-этажки), «Кушбеги», «Хонободтепа» (включая первый сектор хокимията, кладбище, мечеть, асфальтный завод и производственные предприятия) «Қурувчилар» (включая школу и детсад), «Дарё бўйи» (школа, детсад, котельная, пожарный отдел, кладбище, многоэтажные дома и производственные предприятия, «Файзли» (в том числе детсад), «Жалоир» и «Кипчақ» (в том числе мечеть).

Махалли, где давление воды будет снижено: «Сугдиёна» и «Софдил».

В Янгихаётском районе давление воды будет снижено в махаллях: «Кипчак», «Йулдош», «Ал-Фаргоний» (многоэтажные дома), «Викор» (двухэтажные дома, школа и детский сад), «Олчазор», «Дустлик», «Чорток» (школа, шприцевый завод и другие производственные предприятия), «Чарогон» (многоэтажные дома и детсад), роддом, поликлиника №37, кожвендиспансер, морг, хокимият района, «Дока-хлеб», махалля «Тошкент», металлозавод, автобаза №12, «Грин парк», детсад «Эврика».

️По адресам, где будет приостановлена подача воды, она будет доставляться при помощи водовозов.