Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 июня провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, бывшим президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова c 65-летним юбилеем, пожелав ему «доброго здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братскому народу Туркменистана».

Президент Узбекистана «отметил большой вклад Гурбангулы Бердымухамедова в становление современного Туркменистана и повышение авторитета государства на международной арене, укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства», говорится в сообщении.

В ходе разговора были обсуждены вопросы расширения многопланового сотрудничества двух стран в контексте подготовки к предстоящему визиту президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан.

Внимание уделено продвижению совместных проектов кооперации в области торговли и промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена, отметили в пресс-службе президента.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным аспектам регионального взаимодействия, в том числе по вопросам содействия обеспечению прочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана.