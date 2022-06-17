Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 июня утвердил поправки в закон о референдуме. Документ был принят Законодательной палатой 11 июня и одобрен Сенатом 13 июня.

Согласно изменениям в статье 1, теперь решения, принятые референдумом, могут быть отменены или изменены только путем референдума, если иное не предусмотрено решениями, принятыми референдумом (до этого — только референдумом).

Поправки в статью 8 позволяют органам самоуправления граждан, наряду с политическими партиями, инициативной группой граждан, представителями СМИ, наблюдателями от других государств и международных организаций, также присутствовать на всех мероприятиях по подготовке и проведению референдума.

Заинтересованные организации, инициативные группы граждан заявляют о своих наблюдателях в окружные комиссии не менее чем за 10 дней до проведения референдума (было 15 дней).

Поправки в статью 9 теперь позволяют наблюдателям в том числе наблюдать за размещением кабин или комнат для тайного голосования, а также регистрацией граждан.

Статья также дополняется пунктом, согласно которому наблюдатели должны уведомить участковую комиссию по проведению референдума не менее чем за 3 дня до посещения участков референдума, образованных в воинских частях, местах содержания под стражей и лишения свободы.

Статья 18 (полномочия Центральной избирательной комиссии) ранее предусматривала, что ЦИК рассматривает заявления и жалобы на решения и действия комиссий по проведению референдума и принимает по ним решения. Теперь комиссия рассматривает обращения голосующих граждан и иных участников референдума и принимает по ним решения, за исключением жалоб на действия и решения комиссий по проведению референдума.

Полномочия ЦИК также регулируются Избирательным кодексом и иными законами о выборах.

Окружная комиссия по проведению референдума образуется Центральной избирательной комиссией не позднее чем 10 дней после опубликования решения о назначении референдума в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 8−18 других членов комиссии (было не менее 9 членов комиссии).

Кандидатуры в члены окружных комиссия по проведению референдума обсуждаются на заседаниях кенгашей народных депутатов и рекомендуются для утверждения ЦИК не позднее 7 дней после объявления решения о проведении референдума.

Согласно поправкам в статью 23, членами окружных и участковых комиссий по проведению референдума не могут быть члены политических партий, хокимы областей, районов и городов, должностные лица органов прокуратуры, судов, лица, входящие в состав инициативных групп граждан.

Кроме того, не могут быть рекомендованы в состав участковой комиссии по проведению референдума лица, работающие в одной организации, если их число составит более половины членов данной комиссии, за исключением участковых комиссий по проведению референдума, образованных при дипломатических и иных представительствах Узбекистана в иностранных государствах, в воинских частях, санаториях и домах отдыха, больницах и других стационарных лечебных учреждениях, местах содержания под стражей и лишения свободы.

Статья 24 дополняется пунктом о том, что членам комиссий по проведению референдума выплачивается компенсация для покрытия расходов на транспорт, питание и других расходов в размере, указанном в смете расходов на подготовку и проведение референдума.

Согласно изменениям в статье 25, решения комиссий по проведению референдума могут быть обжалованы гражданами, а также наблюдателями в вышестоящей комиссии или в суде в течение 5 дней после принятия решения (было 10 дней). Решения ЦИК могут быть обжалованы в Верховном суде в течение 5 дней после принятия решения (было 10).

Глава IV дополняется статьей 25−1 (Порядок рассмотрения комиссиями по проведению референдума обращений физических и юридических лиц):

Комиссии по проведению референдума обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период проведения референдума обращения физических и юридических лиц о нарушении требований закона или по другим вопросам организации референдума, проводить проверки по этим обращениям и давать письменные ответы в трехдневный срок, а по обращениям, поступившим менее чем за 6 дней до референдума либо в день голосования — незамедлительно, за исключением жалоб на действия и решения комиссий по проведению референдума.

Обращения должны регистрироваться в регистрационном журнале.

Председатель комиссии по проведению референдума в установленные сроки созывает и проводит заседание соответствующей комиссии для рассмотрения обращения и принятия по нему решения. На заседание могут быть приглашены заинтересованные лица.

Обращение, поступившее в участковую комиссию по проведению референдума, в полномочия которой не входит разрешение поставленных вопросов, в трехдневный срок направляется соответствующим органам с сообщением об этом заявителю.

Члены комиссий по проведению референдума, рассмотревшие обращение, обязаны сообщить лицу, направившему его, о результатах рассмотрения и принятом решении.

Глава также дополняется статьей 26−1 (Включение граждан, находящихся в иностранных государствах, в списки голосующих граждан):

Граждане, находящиеся в иностранных государствах, могут обратиться в письменной форме в участковые комиссии по проведению референдума, образованные при дипломатических и иных представительствах Узбекистана, или в электронной форме через официальный веб-сайт Министерства иностранных дел о включении их в список голосующих граждан за 15 дней до референдума.

Участковые комиссии в течение трех дней проверяют персональные данные в обращениях граждан и решают вопрос о включении гражданина в список голосующих граждан.

Участковые комиссии незамедлительно представляют в МИД сведения о гражданах, включённых в список.

МИД незамедлительно представляет сведения о гражданах из списка в Государственный центр персонализации при Кабинете министров для внесения соответствующих изменений в Единый электронный список избирателей.

Дополнение к статье 27 устанавливает, что внесение изменений в списки голосующих граждан приостанавливается за 5 дней до референдума.

Согласно статье 35−1 (досрочное голосование), голосующий принимает решение и оставляет заполненный бюллетень для голосования на референдуме в закрытом конверте, который хранится в сейфе соответствующей участковой комиссии. В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии и подписью голосующего. Требование подписи голосующего из статьи исключено.

Закон также дополняется статьей 35−2, которая регулирует голосование по месту пребывания гражданина в иностранном государстве.

Дополнение в статью 37 обязывает копию протокола с результатами голосования незамедлительно вывешивать в помещении окружной комиссии по проведению референдума для всеобщего ознакомления на срок не менее чем 48 часов.

Ранее, согласно статье 41, решение, принятое на референдуме, имело обязательную силу на всей территории Узбекистана и не нуждалось в каком-либо подтверждении актами органов государственной власти Узбекистана. Теперь же если реализация этого решения требует принятия нормативно-правового акта, госорган в пределах своей компетенции в течение 10 дней со дня вступления в силу решения обязан определить перечень документов по данному вопросу и срок их подготовки.

На заседании верхней палаты парламента в понедельник председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Нариман Умаров выступал перед сенаторами с информацией о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, в том числе в законы «О статусе депутата областного, районного и городского кенгаша народных депутатов», «Об административно-территориальном устройстве Республики Узбекистан» и Избирательный кодекс.

При этом он не упомянул в своей речи, что документ предусматривает поправки в закон о референдуме. Сенатор от Самаркандской области Фармон Тошев также высказался только об изменении границ избирательных округов при решении вопросов административно-территориального устройства.