26 июня 33-летний житель Нарынского района Наманганской области был найден повешенным в своём доме. Об этом 29 июня сообщила прокуратура Наманганской области.

По данным правоохранительных органов, Н. А. 1989 года рождения был женат, у семьи один ребёнок. Он работал учителем в автошколе.

В ходе проверки было установлено, что в семье мужчины в последнее время были споры по поводу его проигрышей в азартных онлайн-играх.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Районная прокуратура ведёт доследственную проверку.