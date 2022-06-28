Сделка по покупке российским «Совкомбанком» у Агентства по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА) 100% доли в «Узагроэкспортбанке» практически аннулирована. Об этом заявил первый заместитель председателя правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский, передаёт «Интерфакс».

«К сожалению, в силу того, что на нас, как и на практически все системно значимые российские банки, были наложены санкции, реализация проекта в текущих условиях стала невозможной. Сейчас по взаимному решению сторон сделка в процессе аннулирования. Можно сказать, что она уже практически аннулирована», — заявил он.

США ввели блокирующие санкции в отношении «Совкомбанка» в конце февраля 2022 года. Позднее аналогичные решения принял ряд других стран.

«Газета.uz» сообщала, что 23 февраля «Совкомбанк» выкупил весь государственный пакет акций (100%) в «Узагроэкспортбанке» за 4 млн долларов. Российский частный банк победил в публичном конкурсе по приватизации этого узбекистанского банка.

На запрос редакции в АУГА заявили, что в ближайшее время предоставят детальную информацию о сделке.