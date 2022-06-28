Прокуратура Самаркандской области во вторник прокомментировала сообщения, появившиеся в социальных сетях, о самоубийстве жительницы махалли «Богбонлар» города Самарканда.

Сообщается, что женщина 1993 года рождения поступила в хирургическое отделение Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с острым отравлением уксусной кислотой 24 июня.

27 июня она скончалась в отделении реанимации, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Прокуратура Самарканда ведёт доследственную проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Генеральная прокуратура взяла под контроль проведение доследственной проверки.