Тхэквондисты из Узбекистана завоевали ещё пять медалей на чемпионате Азии, проходящем в южнокорейском Чхунчхоне, — три золотые и две бронзовые. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации тхэквондо WT Узбекистана.

Шухрат Салаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, обыграл иорданца Солиха Ал Шарабата и завоевал золотую медаль.

Шухрат Салаев.

Двукратный финалист чемпионата мира Никита Рафалович, выступающий в весовой категории до 87 кг, одолел Фахеда Сбейхи из Иордании и завоевал золото.





Никита Рафалович (слева).

Жасурбек Жайсунов, выступающий в весовой категории до 74 кг, в финале одолел серебряного призёра чемпионата мира, победителя Азиатских игр 2018 года в Индонезии иранца Мирхошима Хоссейни.





Жасурбек Жайсунов.

Бронзовую медаль завоевала Светлана Осипова, выступавшая в весовой категории свыше 73 кг.





Светлана Осипова.

Также бронзовую медаль в копилку сборной принесла Феруза Садикова, выступающая в весовой категории до 62 кг. Она уступила спортсменке из Ирана Настаран Вализоде.

Феруза Садикова.

Ранее на чемпионате тхэквондист из Узбекистана Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Республике Корея, Чарос Каюмова стала серебряным призёром турнира. Таким образом, сборная Узбекистана по тхэквондо завоевала четыре золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.