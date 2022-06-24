Олимпийский чемпион по тхэквондо из Узбекистана Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль на чемпионате Азии, проходящем 24−27 июня в южнокорейском Чхунчхоне, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Представитель национальной сборной в весовой категории до 68 кг сначала победил палестинца Фахида Абдулразака, выйдя в четвертьфинал чемпионата. После этого он одолел соперника из Мнголии Энгболда Буяншагаи. В полуфинале узбекистанец превзошёл иранца Донёла Бозоргишоба (11:7, 11:3).

В финальном поединке Улугбек Рашитов победил Заида Мустафа Карема из Иордании, завоевав первенство турнира. Поединок продлился два раунда, в которых узбекистанец одолел соперника со счётом 9:1 и 9:8 (видео).

Чарос Каюмова, выступавшая в весовой категории до 53 кг, завоевала серебряную медаль.

Спортсменка прошла нелёгкий путь до финала. В полуфинале она одержала победу над Дунья Абуталеб из Саудовской Аравии (4:3 и 20:16), но в финале уступила сопернице из Ирана, бронзовому призёру чемпионатов Азии и Азиатских игр Нахид Киани — 2:7 и 9:17 (видео).