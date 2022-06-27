В выходные на территорию Узбекистана начался вынос очень жаркого воздуха с юга. Днём столбики термометров поднимались до +38…+41, по северу, югу и пустынной зоне было +42…+44 градусов Цельсия. Сегодня, в понедельник, в отдельных горных районах возможны селе-паводковые явления.

Аномальная жаркая погода сохранится в течение недели, сообщил Узгидромет. Температура воздуха будет превышать климатические значения на 5−7 градусов: ночью — +23…+26, днём — +39…+42, по югу и пустынной зоне страны будет до +43…+45.

Небольшой спад жары ожидается в пятницу. По большей части территории Узбекистана температура будет в пределах +37…+40, по южным районам сохранится очень высокая температура — в пределах +43…+45.

В отдельных районах страны возможно усиление ветра до 15−20 м/с, местами с пыльным позёмком.