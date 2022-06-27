С 2023 года планируется проводить международный конкурс на Национальную премию «Олтин калам» на основе демократических принципов «в наиболее открытой и прозрачной форме». Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 27 июня.

Главным национальным призом премии «Олтин калам» станет автомобиль. За первое место лауреата наградят единовременной денежной премией в 200-кратном, за второе — премией в 175-кратном, за третье — премией в 150-кратном размере базовой расчетной величины.

За каждую из 12 поощрительных номинаций победители получат единовременную денежную премию в 100-кратном размере БРВ.

Кроме того, согласно документу для регулярного поощрения активных журналистов ежеквартально:

авторы (члены творческих групп) награждаются денежной премией в порядке возрастания от минимального до 50-кратного размера БРВ за до 100 лучших материалов, опубликованных в СМИ;

объявляется конкурс на государственные гранты и государственные социальные заказы на подготовку и опубликование в СМИ до 100 лучших аналитических материалов, имеющих практическое и актуальное значение.

Будет запущена электронная платформа — система электронного определения общественностью и квалифицированными независимыми экспертами лучших материалов открытым и прозрачным методом.

Кроме того, журналистам и работникам редакций, постоянно работающим в СМИ как на основном месте работы, в течение не менее одного года компенсируется 50% расходов по обучению иностранным языкам на учебных курсах, не превышающая 15-кратного размера БРВ. При этом они должны иметь национальный или соответствующий ему международный сертификат по иностранным языкам уровня B2 и выше и представить документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с обучением. Полностью компенсируются и расходы по сдаче экзамена на получение национального или международного сертификата по иностранным языкам уровня B2 и выше.

В целях усиления системы защиты интересов и прав журналистов Союз журналистов Узбекистана будет оказывать содействие в досудебном разрешении конфликтов, возникающих между журналистами и государственными органами, физическими и юридическими лицами. Кроме того, Союз журналистов будет участвовать в производстве по уголовным делам касательно профессиональной деятельности журналистов в качестве их общественного защитника.

Определить, что в 2023—2024 годах 50 журналистов и работников редакций будут направлять направляются в зарубежные страны для повышения квалификации, изучения опыта, прохождения стажировки и участия в престижных медиамероприятиях.

Для них также будут организованы учебные курсы с привлечением зарубежных квалифицированных специалистов.

Как мы сообщали ранее, этим же постановлением СМИ на три года получат 50-процентную льготу по уплате налога на прибыль, а также смогут ввозить типографское и другое оборудование с нулевой таможенной пошлиной.