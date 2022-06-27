Президент Шавкат Мирзиёев 27 июня — в День работников печати и средств массовой информации в Узбекистане — подписал постановление о поддержке СМИ и развитию сферы журналистики.

Согласно документу, с 1 июля 2022 года по 1 июля 2025 года СМИ будут уплачивать налог на прибыль по сниженной на 50% ставке (7,5% вместо 15%), за исключением СМИ рекламного характера.

В этот же период типографское оборудование, современные фото- и радиотелевизионные приборы (по специальному перечню), не производимые в Узбекистане, а также бумага освобождаются от таможенной пошлины.

С 2023 года отменяется практика рассылки обязательных бесплатных 110 экземпляров периодических печатных изданий и 67 экземпляров книжной продукции и внедряется порядок закупки печатной продукции соответствующими госорганами и организациями за счёт госбюджета, а также иными учреждениями (за исключением Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои).

Бюджетным организациям посредством их статьи расходов «библиотечный фонд» разрешается направлять средства для подписки на периодические печатные издания, их электронные формы, а также электронные СМИ.