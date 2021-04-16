Заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков и посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма 16 апреля подписали обменные ноты на сумму 195 млн долларов для реализации программы поддержки политики развития, сообщили «Газете.uz» в посольстве.

Кредит, направленный на финансовую поддержку правительства Узбекистана, ориентирован на стимулирование страны в решении политических вопросов в электроэнергетическом секторе и внесение вклада в социально-экономическое восстановление, стабильность и устойчивое развитие. Займ стал первым кредитом Узбекистану, предоставленным Японией в долларах США.

«В Узбекистане наряду с экономическим ростом увеличивается спрос на электроэнергию, в связи с чем важны такие задачи, как управление в области электроэнергетики, точные статистические данные, финансовое управление на основе международных стандартов бухгалтерского учета и усиление эксплуатации и технического обслуживания электростанций», — подчеркнули в посольстве.

Кредит выделен на 25 лет с льготным периодом в 7 лет по ставке Libor (шесть месяцев) плюс 1,1% годовых.

О планах Узбекистана привлечь два кредита Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на общую сумму 333,4 млн долларов сообщалось в марте.