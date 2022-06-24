Победителям конкурса «IT-билимдон» («Знаток IT») в Чимбайском районе Каракалпакстана, которым сначала вручили сертификаты, сумку для ноутбука, клавиатуру и удлинитель, подарили настольные компьютеры. Об этом поздно вечером в четверг сообщил глава Агенства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев.

Фото: Хокимият Чимбайского района.

Информация о награждении молодых людей с фотографиями появилась в Telegram-канале районной администрации. После того, как на неё обратили внимание СМИ и блогеры, она была удалена.

Алишер Саъдуллаев, реагируя на резонанс в интернете, признал, что конкурс, одним из организаторов которого было агентство, не был подготовлен на должном уровне. Он попросил своих коллег «не опускать имидж страны, который строится с трудом, такими мелкими ошибками».

«Это очень важно — настроение народа, молодёжи. Поэтому я попросил бы всех ответственных лиц относиться к таким мероприятиям профессионально. Это влияет на настроение молодых людей», — заявил он, пообещав достойно наградить победителей конкурса.

Фото: t.me/alisher_sadullaev.

Публикуя фотографии с церемонии награждения, руководитель агентства отметил: «Просим молодых людей не расстраиваться из-за сложившейся ситуации. Мы всегда будем поддерживать молодых людей, обладающих знаниями».