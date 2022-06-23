Сборная Узбекистана по футболу в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) поднялась на шесть строчек — с 83-го на 77-е место.

С момента последнего обновления 31 марта национальная команда провела три матча в отборочном турнире Кубка Азии против Шри-Ланки (3:0), Мальдив (4:0) и Таиланда (2:0). В рейтинге подопечные главного тренера Сречко Катанца расположились между командами Израиля и Китая.

Среди сборных Азиатской футбольной конфедерации лучший результат показывает Иран (23-е место), следом идут Япония (24), Республика Корея (28), Австралия (39), Катар (49) и Саудовская Аравия (53-е место). Если первые две команды ухудшили результат, то остальные показали рост.

В первой тройке также произошли изменения. Сборная Бразилии сохранила за собой лидирующую позицию, Бельгия — по-прежнему вторая. А вот на третье место поднялась Аргентина, вытеснив с него сборную Франции.

Рейтинг топ-10 сборных по версии ФИФА:

Бразилия — 1837; Бельгия — 1821; Аргентина — 1770; Франция — 1764; Англия — 1737; Испания — 1716; Италия — 1713; Нидерланды — 1679; Португалия — 1678; Дания — 1665.

Полный рейтинг ФИФА