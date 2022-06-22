Министерство энергетики Узбекистана и компания «Узбекгидроэнерго» опубликовали детали утреннего инцидента на Тупалангском водохранилище, в результате которого произошло резкое увеличение сброса воды в реку Тупаланг.

В сообщении пресс-службы Минэнерго говорится, что на Тупалангской ГЭС реализуется проект по её модернизации и увеличению мощности с 30 МВт до 175 МВт.

По предварительным данным, во время испытательных работ была повреждена временная заслонка, установленная на напорном трубопроводе, в результате выпуск воды в реку Тупаланг увеличился на 40 кубометров в секунду — со 120 до 160 кубометров.

При этом пропускная способность выпускного канала составляет 600 кубометров в секунду, говорится в сообщении.

«На данный момент утечка с напорного трубопровода остановлена. Сообщаем, что данная ситуация на состояние плотины не влияет, дамба на Тупалангском водохранилище не повреждена», — заявили в Минэнерго.

Председатель правления компании «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов вылетел на место для выяснения причин инцидента и принятия мер для недопущения подобных ситуаций.

Кадр видео из соцсетей.

Пресс-служба «Узбекгидроэнерго» сообщила, что дополнительный сброс воды произошёл через здание ГЭС. Это было видно на видео, появившемся в социальных сетях. На кадрах также видно, что территория, прилегающая к ГЭС, залита водой.

Объём воды в водохранилище в настоящее время составляет свыше 378 миллионов кубометров при вместимости 500 миллионов. «Это значит, что вместиться может ещё 120−130 миллионов кубометров», — сказал в видеоообращении, распространённом «Узбекгидроэнерго», директор Тупалангской ГЭС Асрор Улугов. Показывая на водохранилище, он подчеркнул, что «каких-либо чрезвычайных ситуаций не наблюдалось».

Асрор Улугов (слева). Фото: «Узбекгидроэнерго».

«Стоит отметить, что сброс воды в объёме 160 кубометров в секунду в реку Тупаланг считается абсолютно безопасным… Он не представляет какой-либо опасности для домовладений населения и предприятий, живущих ниже по реке», — отмечается в сообщении.

Пострадавших людей и разрушений в результате инцидента нет, ситуация находится под контролем, подчеркнули в компании.