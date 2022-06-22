Утром 22 июня в социальных сетях распространились видео, где видно, как из Тупалангского водохранилища в Сарыасийском районе Сурхандарьинской области сбрасываются большие объёмы воды, которые подтопили прилегающую территорию. На одном из роликов видно женщин и детей, готовящихся эвакуироваться, над районом летают вертолёты.





Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщило, что в 8:14 уровень воды в водохранилище резко повысился. При плановом водосбросе в 70 кубометров в секунду он вырос до 110 кубометров, говорится в сообщении.

«Целостность водохранилища не нарушена, сейчас ведутся работы по сокращению объёмов воды», — отметили в МЧС.

Кадр видео из соцсетей.

В сообщении отмечается, что проектный объём водохранилища Тупалангской ГЭС составляет 400 млн кубометров, фактический — 378,87 млн кубометров. При этом в региональной базе данных CAWATER.info говорится, что полный объём водохранилища — 500 млн кубометров, полезный — 470.



Русловое Тупалангское водохранилище построено на реке Тупаланг в 1990-м году в ирригационных целях. Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 29 марта 2021 года (№164) оно было передано компании «Узбекгидроэнерго».

Заявление «Узбекгидроэнерго»

Компания «Узбекгидроэнерго» опубликовала заявление, в котором назвала информацию в соцсетях о разрушении плотины и затоплении близлежащих территорий «фейком».

В сообщении говорится, что сейчас реализуется проект модернизации компонента 2 Тупалангской ГЭС при Тупалангском водохранилище. «Во время испытательных работ в напорной трубе через неё вышло 40 кубометров воды», — сообщает компания.

«С плотиной никаких проблем нет. Причин для беспокойства нет!» — говорится в заявлении.

«К настоящему времени эта неисправность полностью устранена. 40 кубометров воды полностью направлены в канал», — отметили в «Узбекгидроэнерго».

«Просим соотечественников не верить разным необоснованным сообщениям и не поддаваться излишней панике», — призвали в компании.