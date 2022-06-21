Министерство юстиции совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Агентством США по международному развитию (USAID) на конференции 21 июня обсудили вопросы регуляторной политики в Узбекистане. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минюста.

Министр юстиции Русланбек Давлетов, выступая на мероприятии, подчеркнул, что регуляторная политика, наряду с налоговой и монетарной, признана основным инструментом, используемым для управления экономикой, для достижения устойчивого развития. «Без правового фундамента не будет работать ни одна великая экономическая программа, даже если она включает всеобъемлющие инновационные идеи», — отметил он.

«Мы, юристы, перед принятием каждого документа говорим: давайте подумаем, к чему это приведёт, каковы будут последствия, станет ли это бременем или облегчением для бизнеса, какие у нас прогнозы, какие методы анализа доступны. Принимаемые решения затрагивают не маленькую семью, а весь народ и бизнес», — заявил министр.

Глава Минюста отметил необходимость внимательно контролировать административную нагрузку.

«Правила необходимы обществу для защиты своей безопасности и здорового образа жизни, но если мы не можем обеспечить их качество и эффективность, мы можем создать барьеры для экономического развития, для ведения бизнеса. Нужно очень жёстко контролировать административную нагрузку, потому что бизнес не должен застревать в юридических документах», — сказал он.

Русланбек Давлетов привёл в пример сферу общепита, где в документах, регулирующих эту отрасль, не было изменений.

«Старые правила СЭС, старые правила гигиены. Строгие требования, которые остались со времён СССР. Они невыполнимы, [предприниматели] даже не понимают их. Что в итоге происходит? Приходит проверяющий и возникает коррупция. Безвыходная ситуация, но обе стороны заинтересованы в этом… Там есть даже требования к ножам. Их число должно быть 12, такой-то формы. Это невыполнимые требования», — заявил он.

Глава Минюста привёл ещё один пример с установкой видеокамер. По его словам, министерство проанализировало последствия идеи регламентировать установку новых камер.

«Что за камеры? Куда их нужно установить? Сколько времени и средств для этого нужно? Способен ли бизнес соблюдать эти требования? За этими вопросами последовали большие комплексные проблемы в результате мы пришли к выводу, что не будем принимать это решение. Оказалось, что это не тот механизм, который позволит достичь наших целей», — сказал он.

Фото: Минюст.

Русланбек Давлетов также высказался о системе оценки регуляторного воздействия, которую Минюст применяет с прошлого года. По его словам, благодаря этой практике удалось предотвратить принятие решения, которое могло бы ежегодно приносить бизнесу расходы в среднем на 500 млрд сумов и при этом не имело бы эффекта.

«Какие законы сегодня принимаются в других государствах? Во-первых, открытые, то есть, чтобы люди знали и видели, как регулятор планирует управлять ими, какие обязательства хочет на них возложить… Например, по налогообложению возникает много вопросов. Предпринимателям сообщают о новшествах, а затем при проверке возникают различные вопросы. Поэтому здесь диалог — первостепенная [задача], открытость, прозрачность, правильное разъяснение каждого действия, совместная консультация на уровне проектов [документов]», — подчеркнул он.

Вторым важным направлением в законотворчестве министр назвал big data (большие данные). «[Работа в этом направлении] отстаёт. Поэтому нужна цифровизация. Прошли времена, когда нужно сидеть и вручную анализировать статистику», — заявил Русланбек Давлетов.

«Третье, что ожидают от нас люди и бизнес, — законодательство, основанное на доказательствах. Для этого всегда наша регуляторная политика основывается на анализе доказательств», — отметил он.

Законодательство, основанное на доказательствах, — это законодательная концепция, которая призывает законодательные органы использовать наилучшие доступные научные доказательства и систематически собираемые данные, если таковые имеются, в качестве основы для их формулирования и написания закона.

Министр сказал, что частые изменения в уже принятые законы в Узбекистане влияют на устойчивость законодательства. В частности, из 1545 целостных документов, принятых с 2018 года, в 73% были внесены изменения. Кроме того, изменениям подверглись 30% документов, принятых за последний год, в том числе 80% документов, связанных с предпринимательством.

«Если не будет стабильности законодательства, если они не могут прогнозировать, это будет влиять и на объём инвестиций, и на действия людей. Поэтому для обеспечения стабильности необходимо принимать правильные, продуманные и основанные на доказательствах законы», — подчеркнул он.

Эта вторая конференция, посвященная регуляторной политике, в которой участвовали представители парламента и правительства Узбекистан, научно-исследовательских учреждений и общественных организаций, международной консалтинговой организации Jacobs, Cordova and Associates, а также правительств Кыргызстана, Таджикистана и Монголии — в онлайн-режиме.

«Важность сегодняшней конференции заключается в том, что всем министерствам необходимо изменить „культуру“, сформированную в нормотворчестве. К сожалению, нам предстоит ещё много работы в этом направлении… Принятие хороших законов в Узбекистане должно стать привычным. Необходимо принимать законы, которые будут восприниматься людьми, которые будут применяться завтра», — сказал министр юстиции.

Ещё в декабре 2019 года Русланбек Давлетов указывал на случаи правок документов, которые еще не вступили в силу. Он предлагал ввести мораторий на внесение изменений в новые законы.