Всемирная организация здравоохранения оценила состояние психического здоровья в странах мира. Потребность в охране психического здоровья так велика, что службы помощи должны быть частью первичной медико-санитарной помощи на местном уровне, говорится в докладе.

Пандемия в первый год привела к тому, что показатели распространения депрессий и тревожных расстройств выросли на 25%. Это затронуло многих людей в дополнение к почти 1 миллиарду человек, которые уже страдали от психических расстройств.

«Нам необходимо изменить наше отношение, действия и подходы к укреплению и охране психического здоровья и заботиться о тех, кто нуждается в помощи», — отмечает в предисловии к докладу генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус.

Испытывая проблемы, связанные с бедностью, насилием и неравенством, люди подвергаются более высокому риску психических заболеваний. Факторы риска, которые воздействуют на человека в периоды, важные для умственного развития личности — в первую очередь в детстве — особенно опасны.

Младенчество, детство и юность — это периоды жизни, когда человек особенно уязвим для фактором риска, угрожающих физическому здоровью. Именно в этот период воспитание, забота и благоприятные условия для обучения могут быть мощными факторами защиты психического здоровья в будущем.

Защитные факторы, которые делают людей более устойчивыми: это индивидуальные социальные и эмоциональные навыки и качества, позитивное социальное взаимодействие, качественное образование, достойная работа, безопасное окружение и сплочённость общества.

Стратегия снижения рисков и усиления защитных факторов состоит из:

разработка и обеспечение соблюдения законов и правил, стимулирующих укрепление и защиту психического здоровья;

оказание поддержки лицам, осуществляющим уход за пациентами;

реализация школьных программ, включая мероприятия по борьбе с травлей и издевательствами;

создание более благоприятных условий для общения между людьми, в том числе в цифровой среде.

Школьные программы социального и эмоционального обучения являются одной из наиболее эффективных стратегий укрепления психического здоровья в странах с любым уровнем дохода.

Фото: ВОЗ.

Потребности в области охраны психического здоровья высоки, но меры недостаточны

Примерно каждый восьмой человек в мире страдает психическим расстройством, по оценкам ВОЗ. Это дорого обходится экономикам стран и обществам, однако проблема ещё и в том, что им явно не уделяется должного внимания.

В среднем, страны выделяют на охрану психического здоровья менее 2% всех расходов на здравоохранение. Более 70% таких расходов в странах со средним уровнем дохода по-прежнему приходится на психиатрические больницы. В числе проблем — низкое качество услуг, низкий уровень медицинской грамотности в области психического здоровья, стигматизация и дискриминация.

Во многих местах официальных служб охраны психического здоровья вообще не существует, В итоге люди часто предпочитают продолжать жить с психическим расстройством, не обращаясь за помощью.

Преобразования в системе охраны психического здоровья

Три основных причины, по которым необходимо инвестировать в охрану психического здоровья, — это укрепление здоровья людей, соблюдение прав человека и социально-экономическое развитие.

«Большинство обществ и систем здравоохранения и социальной защиты не уделяют должного внимания психическому здоровью и не обеспечивают уход и поддержку, в которых люди нуждаются и которых заслуживают», — отметил директор департамента ВОЗ по вопросам психического здоровья Девора Кестел.

ВОЗ указывает, что те, кто принимают решения в сфере здравоохранения, должны использовать многосекторальный, многофункциональный подход, поскольку людям с психическими расстройствами часто требуются услуги и поддержка, выходящие за рамки клинического лечения.

В докладе приводится пример Узбекистана: инвестирование 398 млн долларов в 2021—2030 годах для расширения масштаба научно обоснованных вмешательств при распространенных и тяжелых психических расстройствах имеет прогноз выгоды в 382 млн долларов в виде восстановления производительности плюс улучшения самого здоровья, которые оцениваются в 701 млн долларов.

Лечение эпилепсии (1), депрессии (2) и универсальное школьное обучение для предотвращения депрессий и самоубийств (3) обеспечивают максимальную отдачу от инвестиций с точки зрения восстановления производительности и прироста в размере 8,7 доллара (1), 3,4 доллара (2) и 3 доллара (3) на каждый вложенный доллар.

Во всех странах необходимо увеличивать число специалистов в области психического здоровья, одновременно повышая квалификацию других поставщиков медуслуг и медико-санитарных работников в этой области. В частности, сотрудники первичной медико-санитарной помощи и широкий круг социальных работников должны обучаться новым навыкам для выявления психических расстройств, оказания первичной помощи и поддержки, а при необходимости также для направления пациентов к специалистам и последующего наблюдения за ними.

Фото: ВОЗ.

Чтобы люди с психическими расстройствами могли восстанавливаться и жить более полноценной и осмысленной жизнью, необходимо, чтобы медицинские вмешательства сопровождались оказанием социальных услуг, таких как защита детей, обеспечение доступа к образованию, трудоустройство и социальная защита, отмечено в докладе ВОЗ.