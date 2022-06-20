Офис уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) изучил условия содержания заключённых в Касанской колонии №10 в Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба омбудсмана 19 июня.

Региональный представитель омбудсмана, посетивший колонию 11 июня, убедился о наличии 10 комнат для длительных свиданий (до трёх суток), где созданы необходимые условия для заключённых и их семей. В прошлом году заключённые высказывали жалобы и недовольство сокращённым временем для длительных свиданий с родственниками.

Представитель омбудсмана установил, что количество медицинских препаратов достаточно для нужд заключённых. Ежедневно медпомощь оказывают около 70−80 людям, однако для этого не хватает трёх медицинских работников.

Фото: Офис омбудсмана.

В столовой и кухне обновлены кухонное оборудование и посуда, меню создано с учётом норм питания, продукты хранятся в удовлетворительных условиях.

Заключённые с диагнозом «СПИД», а также заключённые, которым требуется диета, обеспечены требуемым питанием, они получают молоко и кефир, сообщает офис омбудсмана.

Двое заключённых сообщили представителю омбудсмана о необходимости лечения в специализированной больнице Ташкента №23. Эти обращения взяты на контроль, говорится в сообщении.