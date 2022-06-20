Делегация Узбекистана во главе со спецпредставителем президента Узбекистана по внешней политике — заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Абдулазизом Камиловым посетила с визитом столицу Афганистана Кабул, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В ходе визита состоялись отдельные переговоры с заместителями премьер-министра Афганистана — муллой Абдул Гани Барадаром и Абдусаламом Ханафи.

Стороны обсудили перспективы развития и укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также реализации на территории Афганистана инициированных Узбекистаном инфраструктурных проектов в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.





Афганская сторона выразила признательность руководству Узбекистана за оказание стране гуманитарной помощи, а также усилия по восстановлению национальной экономики.

Состоялись также переговоры членов узбекской делегации с и. о.министра иностранных дел Амирханом Муттаки и и. о. министра внутренних дел Афганистана Сироджиддином Хаккани.

Обсуждены вопросы сотрудничества в политической сфере, а также в области безопасности.

О визите также написали афганские СМИ. TOLOnews сообщило, что на встрече с Абдул Гани Барадаром обсуждались отношения Афганистана с международным сообществом и возобновление экономических проектов, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом Барадара.

В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что исполняющий обязанности министра Хаккани сообщил делегации, что с момента прихода к власти «Талибана» смог поддерживать безопасность, а «безопасность имеет особое значение на границе с соседними странами».





«Обе стороны обязались работать над более тесными связями между двумя странами, чтобы они могли лучше использовать экономические возможности», — говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел временного правительства Афганистана заявило, что стороны обсудили афгано-узбекские двусторонние отношения, расширение транзита и торговли.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Амирхан Муттаки приветствовал сотрудничество Узбекистана с афганским народом и сказал, что стороны сейчас имеют «хорошее политическое пространство», подчеркнув расширение политических и экономических связей, пишет информагентство Bakhtar.

В ходе встречи Амирхан Муттаки сказал, что администрациям стран в регионе пора наращивать потенциал развития и максимально использовать существующие возможности.

«Камилов напомнил о предстоящей политической и экономической конференции высокого уровня, которую Узбекистан принимает в июле (Международная конференция высокого уровня по Афганистану — ред.), и пригласил министра иностранных дел Муттаки принять участие в ней», — говорится в сообщении МИДа временного правительства Афганистана.

Министр Муттаки пообещал принять участие в конференции и обсудить экономические связи с властями других стран.