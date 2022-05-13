Международная конференция высокого уровня по Афганистану состоится в конце июля в Ташкенте. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 13 мая на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе.

Владимир Норов отметил «перманентную геополитическую турбулентность, кардинально меняющиеся международные отношения, усиление факторов нестабильности и неопределенности, эскалацию очагов локальных вооруженных конфликтов, рост террористической активности и разрушительных последствий экологических проблем».

По его словам, последствия этих кризисных явлений оказывают серьёзное воздействие на все пространство СНГ и создают новые вызовы миру и безопасности, политической стабильности, социально-экономическому развитию региона.

И. о. главы МИДа перечислил ряд приоритетных направлений сотрудничества в рамках СНГ.

В частности, по его словам, необходимо продолжить работу по использованию потенциала Договора о зоне свободной торговли, скорейшему выходу на подписание соглашения о свободной торговле услугами, устранению остающихся барьеров на пути движения товаров и услуг, цифровизации взаимной торговли, совершенствованию транспортно-транзитных коммуникаций, поддержке взаимных инвестиций и кооперационных связей между предприятиями и регионами.

Он призывал партнеров поддержать проведение в текущем году в Ташкенте Форумов по промышленной кооперации и Межрегиональному сотрудничеству СНГ.

Владимир Норов также считает важным объединить усилия по дальнейшей диверсификации системы межрегиональных и трансконтинентальных транспортных коридоров на пространстве СНГ, прежде всего, в направлении «Север-Юг», в частности и железной дороги по маршруту «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

«Что касается Афганистана, к сожалению, мы наблюдаем снижение внимания международного сообщества к ситуации в этой стране. Между тем, обстановка там остается сложной, из-за острого экономического кризиса и тяжелой гуманитарной ситуации, сохраняются вызовы региональной безопасности и стабильности», — заявил он.

По его мнению, международное сообщество должно нести ответственность за настоящее и будущее этой страны и принять конкретные меры, направленные на продолжение содействия в решении наиболее острых социальных проблем Афганистана.

Глава МИД сообщил, что в преддверии празднования праздника Рамадан Узбекистан направил в Афганистан очередной поезд гуманитарной помощи, состоящая из 58 вагонов с продовольствием, лекарствами и одеждой в объёме более 4000 тонн.

«Хорошую возможность актуализировать и всесторонне обсудить эти вопросы предоставит Международная конференция высокого уровня по Афганистану, которая состоится в конце июля текущего года в Ташкенте. Приглашаем принять участие в этом важном мероприятии с тем, чтобы консолидировать наши усилия по решению афганской проблемы», — заявил он.

Владимир Норов также анонсировал проведение в этом году в Узбекистане в очном формате очередного Форума творческой и научной интеллигенции СНГ, а также возможное проведение очередное заседание Межпарламентской Ассамблеи, в том числе её молодежного крыла — Молодежной Межпарламентской Ассамблеи, осенью в Ташкенте.

Глава МИДа выразил признательность странам-партнерам за поддержку предлагаемого решения о придании Международному университету туризма «Шелковый путь» в Самарканде статуса базовой организации СНГ в области туризма.

«Приглашаем молодежь из стран Содружества обучаться в данном современном вузе, где созданы самые благоприятные условия для учебы и проживания, а также прохождения практики в сфере туризма в всемирно известных городах Узбекистана на Великом Шелковом пути — Самарканде, Бухаре и Хиве», — сказал он.