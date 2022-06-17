Казахстан не признает самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом 17 июня в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. В пленарном заседании также принимал участие президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в Казахстане разные мнения по поводу действий России в Украине и ЛНР и ДНР.

По его словам, современное международное право — это устав Организации объединенных наций. Однако два основных принципа, заложенных в устав в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом — это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение, сказал президент.

«Отцы-основатели ООН этот момент, видимо, в свое время не учли, а возможно и специально внесли как компромисс два принципа, которые сейчас противоречат друг другу. Конечно же, коль скоро они противоречат друг другу, то есть и разное понимание. Одни говорят о том, что территориальная целостность государства — это святое понятие, святая категория. А другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства, имеют право на собственное государство и могут отделиться по собственному желанию от него», — сказал глава Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН на земле возникнет более 500 или 600 государств.

«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд является Луганск и Донецк», — отметил он.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в начале апреля заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не признает «ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом», потому что их не признает ООН.

В марте министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на выступлении в Сенате подчеркнул, что считает необходимым немедленно прекратить военные действия в Украине и урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами. «Узбекистан признаёт независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали Луганскую и Донецкую народные республики», — подчеркнул глава МИДа.