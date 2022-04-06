Первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана в интервью изданию Euractiv Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и намерен следовать решениям ООН в вопросах территорий Крыма и Донбасса.





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«Конечно, Россия хотела бы, чтобы мы были больше на её стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем выполнять только те решения, которые приняты на уровне Организации Объединённых Наций», — отметил он.

Тимур Сулейменов также заявил: «Меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», поэтому «сделаем всё возможное, чтобы контролировать санкционные товары».

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди подтвердил слова Тимура Сулейменова и отметил, что для экономики Казахстана важно избежать негативного влияния санкций и не быть страной, где эти санкции будут обходить, сообщила Orda.kz.

Мухтар Тлеуберди. Фото: Gov.kz

На вопрос о том, можно ли считать слова Тимура Сулейменова официальной позицией Казахстана, министр ответил:

«Во-первых, он официальное лицо. Естественно, он давал интервью по просьбе журналистов иностранного издания. Мы на данный момент не признаём как Луганскую народную республику, так и Донецкую народную республику».

«Все санкции направлены против России Европейским союзом и США. Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана; во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций», — подчеркнул глава МИД Казахстана.