Правоохранительные органы задержали бывшего ректора Ташкентского государственного аграрного университета Ботиржона Сулаймонова. Об этом заявил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций в четверг.

По его словам, в вузе прошла серьезная аттестация, и многие преподаватели были уволены. Дело бывшего ректора сейчас расследуется.

«Что касается дела Ботира Сулаймонова, то […] ничего не могу сказать что-либо в ходе следствия. Самое главное, в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. В настоящее время ведется следствие. Результаты предварительного следствия пока не оглашены. Возможно, это связано с финансовыми ошибками, возможно, — с приёмом [в вузы]. Однако, когда мы также проверяли некоторые вузы, были случаи, когда студент, который должен был учиться по суперконтракту, учился по обычному контракту», — цитирует министра Daryo.

Абдукодир Ташкулов добавил, что «если бы не было ошибок, против ректора не было бы открыто такое большое дело».

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Он напомнил, что Аграрный университет теперь находится в ведении Министерства сельского хозяйства, вуз возглавляет сам министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев.

Ботиржон Абдушукурович Сулаймонов ранее также работал заместителем министра сельского хозяйства по обеспечению интеграции науки, образования и производства, а также генеральным директором Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения.