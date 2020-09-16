На совещании в Министерстве сельского хозяйства, которое прошло 15 сентября под председательством главы Администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова, были рассмотрены организационные вопросы, в частности, назначены заместители министра. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Рузметов Максуд. Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Так, Максуд Исмаилович Рузметов стал заместителем министра сельского хозяйства по рациональному землепользованию.

На него возложены такие задачи, как реализация концепции рационального использования земельных и водных ресурсов, широкое внедрение в сельское хозяйство практики размещения сельскохозяйственных культур, мониторинг земель сельскохозяйственного назначения и другие. До этого он являлся заместителем председателя Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру по вопросам землепользования и землеустройства.

Шухрат Мирзаев. Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

На должность заместителя министра по финансово-экономическим вопросам назначен Шухрат Шахабутдинович Мирзаев, который на этом посту сменил Саидкамола Ходжаева.

Шухрату Мирзаеву поручено дальнейшее совершенствование системы финансовых отношений в сельском хозяйстве (кредитование, лизинг, субсидии и предоставление дотации) с учетом специфики отрасли, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства, реализация мер по внедрению кластерной модели агробизнеса. До своего назначения являлся заместителем председателя правления «Агробанка».

Саидкамол Ходжаев. Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

В свою очередь, Саидкамол Саидкаримович Ходжаев стал заместителем министра по вопросам развития пищевой промышленности и параллельно возглавил Главное управление развития пищевой промышленности. Перед ним поставлены задачи по созданию условий для взаимовыгодных отношений между предприятиями пищевой промышленности и перерабатывающими, производственными и сбытовыми предприятиями, ускорению притока частных и прямых иностранных инвестиций в развитие пищевой промышленности, созданию современных торгово-логистических центров.

Введение новой должности и создание управления были предусмотрены постановлением президента «О мерах по ускоренному развитию пищевой промышленности республики и полноценному обеспечению населения качественной продовольственной продукцией».

Ботиржон Сулаймонов. Фото: пресс-служба Ташкентского государственного аграрного университета.

Ботиржон Абдушукурович Сулаймонов стал заместителем министра по обеспечению интеграции науки, образования и производства, а также генеральным директором Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения. Ботиржон Сулаймонов также остается ректором Ташкентского государственного аграрного университета.

Среди его новых обязанностей — реализация стратегии системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве, обеспечение интеграции между производственными, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, создание агросервисных и информационно-консультационных центров в сельском хозяйстве, внедрение в сферу новых научных и инновационных достижений, цифровых технологий.