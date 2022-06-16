Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июня подписал постановление о дальнейшей господдержке птицеводческой отрасли.

До конца года запланировано произвести 600 тысяч тонн куриного мяса, увеличение по сравнению с прошлым годом должно составить 35%. В 2021 году планировалось произвести 450 тысяч тонн, в 2020 году было произведено 247 тысяч тонн.

Постановлением предусмотрена выдача субсидий птицеводческим предприятиям-членам ассоциации «Паррандасаноат» на импорт однодневных породистых цыплят в размере 12 тысяч сумов за цыплёнка. Это покрытие импортных расходов вводится с 1 июля 2022 года до 1 января 2024 года.

С 1 июня птицеводческим хозяйствам и предпринимателям-производителям комбикормов будут выделены револьверные кредиты по ставке Центрального банка Узбекистана (16% годовых) на срок до 12 месяцев с трехмесячным льготным периодом. На эти кредиты выделяется 400 млрд сумов, размещённых Фондом господдержки сельского хозяйства в коммерческих банках. Погашение за счёт данных кредитов других кредитов, полученных субъектами предпринимательства в коммерческих банках, не допускается.

С 1 апреля 2023 года господдержка птицеводческих предприятий, выделение субсидий и присвоение прав пользоваться другими льготами будет осуществляться только через платформу Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства my.vetgov.uz при соответствии установленным критериям.

Платформу интегрируются с информационными системами налоговой, таможенной служб, органов статистики и ветеринарии, что поможет провести системный анализ информации в сфере птицеводства.

Госкомветеринарии поручено вести комплексный учёт цепочки производства до реализации конечным потребителям родительского стада, инкубационных яиц, однодневных цыплят, запасов кормов, мяса птицы и иной продукции птицеводческих хозяйств.

Целевые кредиты на развитие птицеводства в рамках госпрограмм будут выдаваться на срок до 10 лет с трехлетним льготным периодом. Фонд реконструкции и развития продлит возврат денег, выданных «Микрокредитбанку» на финансирование проектов птицеводства и производства кормов, с 7 до 10 лет с установлением пятилетнего льготного периода.

По рекомендации Госкомветеринарии срок погашения ранее взятых птицеводческими предприятиями кредитов продлят до 10 лет, для полноценного запуска производственных мощностей.