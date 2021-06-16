Президент Узбекистана 14 июня подписал постановление «О дополнительных мерах, направленных на развитие птицеводства и укрепление кормовой базы отрасли».

Согласно документу, с 1 июня птицеводческим хозяйствам — плательщикам налога на добавленную стоимость выделяются субсидии из республиканского бюджета в размере 50 сумов за каждое реализованное яйцо и 1000 сумов за каждый реализованный килограмм мяса птицы, произведенные в хозяйствах.

По кредитам, выделяемым коммерческими банками на срок до 1 января 2025 года, за счет средств Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности покрываются:

часть процентной ставки по кредитам до 10 млрд сумов, выделяемым коммерческим банком субъектам предпринимательства, занимающимся производством комбикормов и птицеводческой продукции, на пополнение оборотных средств, превышающая основную ставку Центрального банка, но не более чем на 8%;

часть процентной ставки по кредитам до 10 млрд сумов, выделяемым коммерческим банком на реализацию птицеводческих проектов, превышающая основную ставку Центрального банка, но не более чем на 8%;

субъектам предпринимательства, введшим в эксплуатацию современные комплексы, предназначенные для убоя птицы, включая птицебойни и морозильники, Министерством финансов за счет средств Государственного бюджета выделяются субсидии в размере 10% части их проектной стоимости, не превышающей 40 млрд сумов.

Государственному фонду поддержки предпринимательской деятельности будут перечислены средства в эквиваленте 15 млн долларов на покрытие вышеперечисленных компенсационных выплат за счет средств Фонда реконструкции и развития.

«Микрокредитбанку» за счет средств Фонда реконструкции и развития будут направлены 85 млн долларов на финансирование птицеводческих проектов, в том числе:

резервирование кормовой продукции, такой как пшеница, кукуруза, соевые бобы и соевый шрот, подсолнечный шрот, в наиболее оптимальный период уборочной кампании;

выделение оборотных средств для полного ввода имеющихся мощностей птицеводческих хозяйств и предприятий по производству кормовой продукции на срок до 24 месяцев, а также их модернизации.

С 1 июля 2021 года по 1 июля 2024 года в отношении субъектов предпринимательства, основным видом деятельности которых является птицеводство, по налогу на прибыль (за исключением процентов, полученных за счет средств, размещенных в коммерческих банках), налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами налоговая ставка применяется в размере 50%.

До 1 июля 2022 года субъектам предпринимательства — экспортерам яиц, мяса птицы и птицеводческой продукции, а также импортирующим соевые бобы, предоставляются субсидии на компенсацию до 50% расходов по перевозке автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.

Кроме того, подлежат покрытию расходы предприятий-членов Ассоциации «Паррандасаноат» по привлечению из зарубежных стран экспертов и специалистов в сфере птицеводства, а также 50% суммы их шестимесячной заработной платы, не превышающей в эквиваленте 1000 долларов за один месяц. На эти расходы из резервного фонда Кабинета Министров направляются 5 млрд сумов.

Фото: Зухриддин Умурзаков / УзА

Согласно документу, Ташкентскому филиалу Самаркандского института ветеринарной медицины передается здание бывшего Ташкентского транспортного профессионального колледжа при Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности, расположенное по адресу: Ташкент, Чиланзарский район, квартал 20, дом 35-а.

Для организации ухода за традиционными и болезнеустойчивыми породами и видами птиц в приусадебных хозяйствах на Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства возлагаются задачи:

формирование высокорепродуктивного поголовья домашней птиц;

налаживание инкубации породистых яиц, а также проведение испытаний и совершенствование пород птиц;

создание оптимальных технологий выращивания, соответствующих условиям личных подсобных хозяйств, а также видов органических кормов;

формирование у населения навыков выращивания птиц и производства органической продукции.

Напомним, на недавнем видеоселекторном совещании президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что необходимо обратить внимание на те направлениям животноводства, которые дают высокие результаты в краткосрочной перспективе. Быстрее всех массу набирает птица — чтобы она набрала 1 кг веса, требуется 1,7 кг корма, а крупному рогатому скоту — 8 кг, отметил глава государства. Он поручил до конца года довести производство мяса курицы до 450 тысяч тонн (в 2020 году было произведено 247 тысяч тонн).