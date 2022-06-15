Сборная Узбекистана по футболу среди игроков до 23 лет одержала победу над командой Японии в полуфинале Кубка Азии. Матч, прошедший 15 июня на стадионе «Миллий» («Бунёдкор») в Ташкенте, завершился со счётом 2:0.

На 60-й минуте встречи счёт открыл полузащитник Жасур Жалолиддинов, отправивший мяч в ворота соперника из-за пределов штрафной (видео). На 89-й минуте нападающий Хусайн Норчаев поставил точку в игре.

В финале подопечные главного тренера Тимура Кападзе встретятся с Саудовской Аравией U-23, которая в другом полуфинальном матче победила молодёжную команду Австралии (2:0). Матч за титул чемпионов Азии состоится 19 июня в 18:00 на стадионе «Бунёдкор».

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Из-за закрытия стадиона для местных зрителей фанаты Узбекистана наблюдали за матчем на большом мониторе, который был установлен рядом с «Бунёдкором».





За матчем на стадионе наблюдали президент Ассоциации футбола Узбекистана, глава СГБ Абдусалом Азизов, министр развития спорта Адхам Икрамов, зять президента Отабек Умаров, бывший капитан национальной сборной Одил Ахмедов и другие.







