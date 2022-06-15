Министерство внутренних дел призвало болельщиков воздержаться от похода на стадион «Миллий» (бывш. «Бунёдкор»), где сегодня, 15 июня, в 21:00 пройдёт полуфинальный матч Кубка Азии между молодёжными сборными Узбекистана и Японии до 23 лет.

В ведомстве напомнили, что решением Дисциплинарного комитета Азиатской конфедерации футбола национальная команда проведёт матч без зрителей, при этом до 500 болельщиков Японии смогут посетить игру.

«В связи с этим нашим соотечественникам рекомендуется смотреть футбольный матч по телевизору в кругу семьи, а не приходить на стадион для его просмотра», — говорится в сообщении.





Кроме того, ГУВД Ташкента сообщило, что рядом со стадионом «Бунёдкор» в Чиланзарском районе проводится ремонт дорожного полотна. В связи с чем 15 июня следующие участки улиц будут закрыты для движения транспорта с 17:00 до 24:00.