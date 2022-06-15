Министерство внутренних дел призвало болельщиков воздержаться от похода на стадион «Миллий» (бывш. «Бунёдкор»), где сегодня, 15 июня, в 21:00 пройдёт полуфинальный матч Кубка Азии между молодёжными сборными Узбекистана и Японии до 23 лет.
В ведомстве напомнили, что решением Дисциплинарного комитета Азиатской конфедерации футбола национальная команда проведёт матч без зрителей, при этом до 500 болельщиков Японии смогут посетить игру.
«В связи с этим нашим соотечественникам рекомендуется смотреть футбольный матч по телевизору в кругу семьи, а не приходить на стадион для его просмотра», — говорится в сообщении.
Кроме того, ГУВД Ташкента сообщило, что рядом со стадионом «Бунёдкор» в Чиланзарском районе проводится ремонт дорожного полотна. В связи с чем 15 июня следующие участки улиц будут закрыты для движения транспорта с 17:00 до 24:00.
- с пересечения улиц Мукимий и Чиланзар до пересечения улиц Чиланзар и Малой кольцевой автомобильной дороги;
- с пересечения улиц Мукимий и Арнасой до пересечения улиц Чупонота и Арнасой;
- со второстепенной улицы Бунёдкор до улицы Чупонота.