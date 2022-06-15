Новым хокимом Кушрабадского района Самаркандской области утверждён Дильшод Давронович Шакарбоев. Об этом в среду сообщила пресс-служба областной администрации.

Дильшод Шакарбоев.

До назначения Дильшод Шакарбоев работал первым заместителем начальника Главного управления экономического развития и сокращения бедности Самаркандской области.

Химмат Окбутаев освобождён от должности хокима района в связи с переходом на другую работу.

В этот же день хокимом Иштыханского района области был утверждён Фазлиддин Киранович Рузиев.

Фазлиддин Рузиев.

До назначения на эту должность Фазлиддин Рузиев работал заместителем заведующего Секретариатом по вопросам развития местной промышленности и кооперационных связей Кабинета министров Узбекистана.

Предыдущий хоким района Шухрат Негматов освобождён от этой должности в связи с переходом на другую работу.