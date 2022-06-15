Пресс-служба Государственного комитета семьи и женщин Узбекистана по запросу «Газеты.uz» предоставила детали инцидента на свадьбе, где в присутствии гостей жених ударил невесту, разозлившись из-за её победы в игровом конкурсе.

По данным комитета, инцидент произошёл 6 июня текущего года на свадьбе Р. Х. (1997 года рождения) и А. Д. (2003) в махалле «Толтугай» Узунского района Сурхандарьинской области.

Мероприятие было организовано в доме жениха. Друзья молодожёнов подготовили для них «конкурс-сюрприз» с конфетами, которые необходимо было открыть на скорость. В нём победила невеста. Разозлившийся жених ударил её по голове.





ОВД Узунского района расследовал инцидент и провел «профилактическую беседу» с женихом и невестой и их родителями, сообщили в комитете.

«Действия гражданина Р. Х. задокументированы в связи с наличием состава преступления, а собранные документы направлены в Узунский районный суд по уголовным делам», — отметили в комитете.

По данным источника «Газеты.uz», в отношении мужчины открыто административное дело по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство — влечёт наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток).

Видео получило широкий резонанс в соцсетях и в зарубежных СМИ. Об этом написало немецкое издание Bild, а корейский телеканал JTBC показал ролик в своем эфире.