Несколько дней назад в социальных сетях распространилось видео со свадьбы, где в присутствии гостей жених бьёт невесту, разозлившись из-за её победы в игровом конкурсе.

В коротком видео звучит речь на узбекском языке и быстрая музыка. В кадре жених и невеста за праздничным столом разматывают на скорость верёвочки. После победы невесты жених бьёт её с размаху по затылку.

Мужчина рядом с женихом в первые мгновения после удара улыбается, но, видя, что гости замолчали, стирает улыбку с лица рукой. Жених стоит не шелохнувшись, гордо подняв голову. Поникшую и подавленную после удара девушку уводит женщина, стоявшая рядом.

Где и когда было снято видео, не сообщается. Оно получило широкий резонанс в соцсетях и в зарубежных СМИ, которые сообщают, что инцидент произошёл в Узбекистане.

В частности, видео показал корейский телеканал JTBC. Инцидент прокомментировал Тelegram-канал российской телеведущей и блогера Ксении Собчак: «В Узбекистане жених ударил по голове невесту за то, что она обыграла его в свадебном конкурсе. Вот это у неё семейная жизнь начинается». Другие женщины-инфлюэнсеры в России также высказались о видео, категорически осудив насилие в отношении женщины.

Об инциденте написало и немецкоязычное издание Bild. «Для некоторых это прекрасный день и начало счастливой семейной жизни. Но для многих женщин мира это лишь стартовый сигнал для путешествия в брачный ад! Как в этой паре из Узбекистана», — говорится в материале.

В самом Узбекистане видео не прокомментировали ни правоохранительные органы, ни структуры, занимающиеся правами женщин. В пресс-службе Государственного комитета по делам семьи и женщин на запрос «Газеты.uz» сказали, что не изучали событие и не могут его прокомментировать. В пресс-службе МВД сказали, что не получали каких-либо заявлений по этому случаю.

В социальных сетях сообщается, что инцидент произошёл два года назад в Сурхандарье, пара сразу разошлась и сейчас у обоих другие семьи. Подтверждения этой информации пока не было.