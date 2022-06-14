Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в понедельник одобрил поправки в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона «О трансплантации органов и тканей человека» (вступил в силу в мае текущего года). Об этом сообщила пресс-служба Сената.

На заседании говорилось, что после принятия закона о трансплантации увеличилось количество обращений соотечественников касательно трансплантации почек и печени. В то же время многие люди выражают обеспокоенность в связи с риском похищения человека или торговли людьми с целью изъятия органов и тканей.

Одобренный закон вносит изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также законы «О противодействии торговле людьми» и «О погребении и похоронном деле».

Вводится ответственность за нарушение установленных условий и порядка изъятия, трансплантации органов и тканей человека, а равно изъятие органов или тканей умершего человека для консервации в научных или учебных целях без его прижизненного согласия, занятие куплей-продажей органов и тканей человека, вывоз за пределы Узбекистана трансплантируемых органов и тканей человека.

Кроме того, устанавливается ответственность за похищение человека или торговлю людьми с целью изъятия органов и тканей человека.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Сената, Уголовный кодекс дополняется тремя статьями:

Статья 115−1 «Принуждение человека к согласию на изъятие у него органов и (или) тканей для трансплантации»

Принуждение человека к согласию на изъятие у него органов и (или) тканей для трансплантации, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением определенного права от 1 года до 3 лет.

Те же действия, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной, служебной или иной зависимости от виновного, наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет.

Статья 133−1 «Купля-продажа органов и (или) тканей человека»

Купля-продажа органов и (или) тканей человека наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением определенного права от 1 года до 3 лет.

Те же действия, совершенные: а) повторно или опасным рецидивистом; б) по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы от 5 до 10 лет.

Статья 133−2 «Вывоз за пределы Республики Узбекистан трансплантируемых органов и (или) тканей человека»

Вывоз за пределы Республики Узбекистан трансплантируемых органов и (или) тканей человека наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением определенного права от 1 года до 3 лет.

Статья 135 «Торговля людьми» дополнена положением о том, что торговля людьми с целью изъятия органов и (или) тканей человека, наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет.

Статья 137 «Похищение человека» дополнена нормой, согласно которой похищение человека, совершённое с целью изъятия органов и (или) тканей человека, наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет.

Обновлённая статья 133 теперь называется «Нарушение условий и (или) порядка изъятия и трансплантации органов и (или) тканей человека». Согласно ей, нарушение установленных условий и (или) порядка изъятия и трансплантации органов и (или) тканей человека по предварительному сговору группой лиц, а также лицом с использованием своего служебного положения наказываются ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет.

На заседании было отмечено, что поправки предварительно рассматривались сенаторами совместно с рабочей группой из числа представителей заинтересованных министерств и ведомств и научных кругов.