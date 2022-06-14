На всех объектах туризма, а также в аэропортах, на вокзалах и автостанциях Узбекистана в 2022—2023 годах по поручению Кабинета министров намечено провести «санитарную революцию», сообщила пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия.

Все туристические объекты в стране, в том числе объекты культурного наследия, святыни, туристические зоны, зоны отдыха, спортивно-оздоровительные учреждения, парки культуры и отдыха, будут проверены на наличие туалетов и соблюдение санитарно-градостроительных норм и правил, говорилось на совещании под руководством замминистра туризма и культурного наследия Ботира Шахриёрова.

Республиканская рабочая группа, состоящая из сотрудников разных министерств и ведомств, проведёт изучения на всех указанных объектах с июня по сентябрь. Там, где отсутствуют санитарно-гигиенические узлы, они будут построены. Где необходимо, туалеты будут отремонтированы с созданием условий для лиц с инвалидностью и родителей с маленькими детьми.

Напомним, в марте 2015 года правительство издало постановление «О мерах по развитию придорожной и туристической инфраструктуры». Им были утверждены списки строительства и реконструкции санитарно-гигиенических узлов на территориях, прилегающих к 27 объектам культурного наследия и культурно-развлекательным учреждениям, а также 125 авто-газонаполнительных компрессорных станциях.

В начале 2018 года Минтуризма (тогда Госкомитет по развитию туризма) сообщило о планах улучшить состояние общественных туалетов по всему Узбекистану. Был разработан документ о проведении инвентаризации туалетов и строительстве сети общественных туалетов в стране.

Осенью 2019 года правительство издало постановление, согласно которому с 1 марта 2020 года все автозаправочные станции в стране должны быть оснащены круглосуточными общественными туалетами, отвечающими санитарным и градостроительным нормам и правилам.

