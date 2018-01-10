Улучшить состояние общественных туалетов в Узбекистане для создания комфортных условий в путешествиях для жителей и гостей страны планируется по инициативе Государственного комитета по развитию туризма.

Как сообщила пресс-служба Госкомтуризма, разработан и ожидает утверждения проект документа, в соответствии с которым в республике будет произведена инвентаризация туалетов, пунктов общественного питания, гостиниц, сувенирных магазинов, сервисных зон придорожной инфраструктуры, парков, рынков, базаров, автомобильных заправочных станций, пунктов временной стоянки автомобилей, объектов сферы услуг и других мест большого скопления людей.

По итогам инвентаризации будут построены туалеты там, где их пока нет, а существующие будут распределены по трем группам исходя из их текущего состояния. Их планируется довести до соответствия требованиям, принятым в зарубежных странах, в течение ближайших двух лет. Будут также разработаны дорожные карты с нанесением санитарно-гигиенических узлов.

Госкомтуризма предлагает предоставить значительные налоговые льготы для субъектов предпринимательства, чтобы за счет высвобождаемых средств они могли привести свои туалеты в надлежащее состояние и содержать их в чистоте и порядке.

Так, в туалетах первой категории с хорошим ремонтом и исправной сантехникой предлагается ввести систематизированный график уборки санузла. Это означает, что ответственный сотрудник на регулярной основе в назначенное время (несколько раз в день, в зависимости от частоты посещаемости) будет проводить уборку санузла с заменой и пополнением запаса туалетной бумаги, мыла и прочих материалов.

В туалетах второй категории (имеющих хорошую конструкцию, подключение к воде и канализации) предстоит провести капитальный ремонт и замену сантехники с внедрением уровня обслуживания, как в первом случае.

Наибольший объем работы предстоит провести в туалетах третьей категории, которые, как правило, располагаются в отдаленных точках, построены из подручных материалов и не имеют водоснабжения и канализации. Здесь вместе с реконструкцией планируется решить проблему отсутствия воды путем установки баков объемом несколько тонн и строительством бетонных выгребных ям, обслуживаемых ассенизаторской службой.