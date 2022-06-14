14 июня проводится Всемирный день донора крови. Кровь нужна везде, но не везде её могут получить все нуждающиеся, отмечает Всемирная организация здравоохранения.

Чтобы безопасная кровь была доступна каждому нуждающемуся в переливании крови, все страны должны иметь доноров, готовых добровольно, безвозмездно и регулярно сдавать кровь.

Кровь и её продукты — важнейший ресурс для эффективной помощи жертвам травм, аварий, стихийных бедствий и несчастных случаев; женщинам, у которых возникают кровотечения в результате беременности и родов; детям, страдающим тяжёлой анемией в результате заболевания малярией и неполноценного питания; пациентам с заболеваниями крови и костного мозга, нарушением синтеза гемоглобина и иммунной недостаточностью и тем, кому проводятся сложные медицинские и хирургические процедуры.





По оценкам ВОЗ, особенно острый дефицит крови испытывают страны с низким и средним уровнем дохода.

Донором крови можно стать, обратившись в Республиканский центр переливания крови в Ташкенте. Сотрудники центра объяснят, какие могут быть противопоказания к сдаче крови, как подготовиться и как отдохнуть после сдачи.

Потенциальный донор проходит быстрое бесплатное обследование на месте и практически сразу получает результаты анализов. После сдачи крови донору дают горячее питание. Кроме того, выдаётся справка об освобождении от работы на два дня, один из которых в дальнейшем можно будет приобщить к отпуску.

Безопасно сдать кровь можно и в других организациях столицы:

Научное производственное предприятие препаратов крови (Яшнабадский район, пр. 1-й Мавляна Риёзи, 2);

Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови (Чиланзарский район, просп. Бунедкор, 42А);

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени В. Вахидова (Чиланзарский район, ул. Кичик халка йули, 10);

2-я клиника Ташкентской медицинской академии (Алмазарский район, ул. Фараби, 2);

Центральный военный клинический госпиталь при Министерстве обороны (Мирзо-Улугбекский район, ул. Зиёлилар, 4).

В областных центрах и Нукусе сдать кровь можно в центрах переливания крови: