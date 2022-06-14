14 июня проводится Всемирный день донора крови. Кровь нужна везде, но не везде её могут получить все нуждающиеся, отмечает Всемирная организация здравоохранения.
Чтобы безопасная кровь была доступна каждому нуждающемуся в переливании крови, все страны должны иметь доноров, готовых добровольно, безвозмездно и регулярно сдавать кровь.
Кровь и её продукты — важнейший ресурс для эффективной помощи жертвам травм, аварий, стихийных бедствий и несчастных случаев; женщинам, у которых возникают кровотечения в результате беременности и родов; детям, страдающим тяжёлой анемией в результате заболевания малярией и неполноценного питания; пациентам с заболеваниями крови и костного мозга, нарушением синтеза гемоглобина и иммунной недостаточностью и тем, кому проводятся сложные медицинские и хирургические процедуры.
По оценкам ВОЗ, особенно острый дефицит крови испытывают страны с низким и средним уровнем дохода.
Донором крови можно стать, обратившись в Республиканский центр переливания крови в Ташкенте. Сотрудники центра объяснят, какие могут быть противопоказания к сдаче крови, как подготовиться и как отдохнуть после сдачи.
Потенциальный донор проходит быстрое бесплатное обследование на месте и практически сразу получает результаты анализов. После сдачи крови донору дают горячее питание. Кроме того, выдаётся справка об освобождении от работы на два дня, один из которых в дальнейшем можно будет приобщить к отпуску.
Безопасно сдать кровь можно и в других организациях столицы:
Научное производственное предприятие препаратов крови (Яшнабадский район, пр. 1-й Мавляна Риёзи, 2);
Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови (Чиланзарский район, просп. Бунедкор, 42А);
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени В. Вахидова (Чиланзарский район, ул. Кичик халка йули, 10);
2-я клиника Ташкентской медицинской академии (Алмазарский район, ул. Фараби, 2);
Центральный военный клинический госпиталь при Министерстве обороны (Мирзо-Улугбекский район, ул. Зиёлилар, 4).
В областных центрах и Нукусе сдать кровь можно в центрах переливания крови:
Самаркандская областная станция переливания крови (Самарканд, ул. Памирская, 7);
Ферганская областная станция переливания крови (Фергана, ул. Маданият, 12А);
Андижанская областная станция переливания крови (Андижан, ул. Кушарик, 39а);
Республиканская Станция переливания крови (Нукус, ул. Х. Реджепова);
Джизакская областная станция переливания крови (Джизак, ул. Шифокор, махалля Ташляк, 3);
Центр службы крови Кашкадарьинской области (Карши, ул. Навои, 3-q микрорайон);
Навоийская областная станция переливания крови (Навои, ул. Л. Толстого, 18);
Наманганский областной центр переливания крови (Наманган, ул. Бобуршох, 12);
Сурхандарьинская областная станция переливания крови (Термез, ул. Баркамол авлод, 44);
Сырдарьинская областная станция переливания крови (Гулистан, ул. Н.Закирова, 330);
Бухарская областная станция переливания крови (Бухара, ул. Чулпон, 12);
Ташкентская областная станция переливания крови (Чирчик, ул. Заковат, 20а);
Ферганская областная станция переливания крови (Фергана, ул. Маданият, 12);
Хорезмский областной центр переливания крови (Ургенч, ул. Мангуберди, 12А).