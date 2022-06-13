Козимджан Камилов переизбран председателем Верховного суда Узбекистана на новый 5-летний срок на 27-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса. Впервые он был избран его главой в 2017 году, до этого работал председателем Высшего хозяйственного суда.

На заседании глава Верховного суда ответил на вопросы из регионов об открытости судов, ситуации с насилием против женщин и детей и другие вопросы. Глава Сената Танзила Нарбаева сообщила, что ситуация с насилием в отношении детей и женщин остаётся без позитивных изменений и попросила Верховный суд представить кандидатуру для включения в республиканскую рабочую группу, созданную решением Кенгаша Сената 5 мая.

Верховный суд состоит из председателя, его первого заместителя и трёх заместителей — председателей судебных коллегий и судей. Избрание по представлению президента главы и членов Верховного суда является исключительным полномочием Сената.

Верховный суд является высшим органом судебной власти в гражданском, уголовном, экономическом и административном судопроизводстве и выступает в качестве суда первой, апелляционной и кассационной инстанции. Он также обладает правом надзора за деятельностью нижестоящих судов.